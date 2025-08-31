Посудомоечная машина плохо работает? Перед тем как вызвать мастера по ремонту, выполните это

Если ваша посудомоечная машина начала оставлять разводы или остатки пищи на посуде, не паникуйте. В 80% случаев проблема решается простой чисткой без дорогостоящего ремонта.
Вот пошаговое руководство, как восстановить работу техники за 30 минут.
Снимите нижний фильтр (обычно он находится на дне машины под корзиной) и промойте под горячей водой. Используйте мягкую щетку для удаления засохшего жира и частиц пищи. Если загрязнения сильные, замочите фильтр на 15 минут в горячей воде с добавлением столового уксуса. Не забудьте проверить отверстие под фильтром — там часто скапливаются крупные остатки.
Достаньте верхний и нижний разбрызгиватели. Тонкой иглой или зубочисткой прочистите все отверстия от засоров. Если внутри есть твердые частицы (например, осколки яичной скорлупы), замочите детали в уксусе на 10-15 минут для размягчения. Промойте под сильным напором воды.
Убедитесь, что шланг для слива воды не перегнут и не засорен. Иногда достаточно распрямить его или продуть.
После сборки запустите короткую программу при высокой температуре (60-70°C) с добавлением специальной таблетки для чистки посудомоечных машин или лимонной кислоты (2 ст. л.). Это удалит остатки жира и накипи из внутренних механизмов.
