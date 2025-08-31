Посудомоечная машина плохо работает? Перед тем как вызвать мастера по ремонту, выполните это

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ваша посудомоечная машина начала оставлять разводы или остатки пищи на посуде, не паникуйте. В 80% случаев проблема решается простой чисткой без дорогостоящего ремонта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) настольная посудомоечная машина

Вот пошаговое руководство, как восстановить работу техники за 30 минут.

Шаг 1: Чистка фильтра — главная причина

Снимите нижний фильтр (обычно он находится на дне машины под корзиной) и промойте под горячей водой. Используйте мягкую щетку для удаления засохшего жира и частиц пищи. Если загрязнения сильные, замочите фильтр на 15 минут в горячей воде с добавлением столового уксуса. Не забудьте проверить отверстие под фильтром — там часто скапливаются крупные остатки.

Шаг 2: Прочистка форсунок разбрызгивателей

Достаньте верхний и нижний разбрызгиватели. Тонкой иглой или зубочисткой прочистите все отверстия от засоров. Если внутри есть твердые частицы (например, осколки яичной скорлупы), замочите детали в уксусе на 10-15 минут для размягчения. Промойте под сильным напором воды.

Шаг 3: Проверка дренажного шланга

Убедитесь, что шланг для слива воды не перегнут и не засорен. Иногда достаточно распрямить его или продуть.

Шаг 4: Запустите пустой цикл с очисткой

После сборки запустите короткую программу при высокой температуре (60-70°C) с добавлением специальной таблетки для чистки посудомоечных машин или лимонной кислоты (2 ст. л.). Это удалит остатки жира и накипи из внутренних механизмов.

Профилактика: как избежать проблем в будущем

Регулярно очищайте фильтр раз в 2 недели.

Удаляйте остатки пищи с посуды перед загрузкой.

Используйте качественные моющие средства и ополаскиватель.

Раз в месяц запускайте цикл очистки с лимонной кислотой.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

