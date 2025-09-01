Стулья пахнут прошлым ужином? Есть трюк, который вернёт свежесть

Уютный ужин в кругу семьи или друзей всегда оставляет приятные воспоминания. Но вот что портит идиллию — пятна на стульях. Особенно страдают модели с мягкой обивкой: на них остаются следы от еды, напитков и пыли. Хорошая новость в том, что вернуть им свежий вид вполне реально — без усилий и дорогих средств.
Регулярная уборка — основа ухода за обивкой. Достаточно раз в неделю проходить стулья пылесосом с мягкой насадкой, чтобы мелкие частицы не въедались в ткань. Особое внимание стоит уделять швам, складкам и декоративным элементам.
Прежде чем приступать к глубокой чистке, нужно уточнить тип материала. Указания на бирке помогут избежать ошибок: одни ткани переносят только сухую чистку, другие спокойно выдерживают воду или специальные растворы.
Для обивки, допускающей влажную чистку, можно приготовить раствор: 0,5 л тёплой воды + ложка нейтрального моющего средства + ложка уксуса. Смесь убирает жир, запахи и обеззараживает. Наносить её стоит слегка влажной микрофиброй, не переувлажняя ткань.
Готовые спреи для обивки упрощают процесс: нанёс, слегка почистил щёткой и убрал излишки. Чтобы результат держался дольше, после чистки можно обработать ткань защитным составом или просто использовать съёмные чехлы.
После влажной уборки стулья должны полностью высохнуть. Для ускорения процесса помогут вентилятор или тёплый воздух в проветриваемой комнате. Важно не пользоваться мебелью раньше времени — остаточная влага ведёт к запаху и плесени.
Если ткань слишком деликатная или пятна застарелые, лучше обратиться к профессионалам. Они используют безопасные составы и могут дополнительно нанести пропитку, защищающую от новых загрязнений.
Чистые стулья — это не только красота интерьера, но и забота о здоровье. Простые привычки сделают их долговечными и всегда готовыми к приёму гостей.
Стул — предмет мебели для сидения одного человека, с опорой для спины (в отличие от табурета), с подлокотниками или без них.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.