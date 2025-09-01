Стулья пахнут прошлым ужином? Есть трюк, который вернёт свежесть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:43
Недвижимость

Уютный ужин в кругу семьи или друзей всегда оставляет приятные воспоминания. Но вот что портит идиллию — пятна на стульях. Особенно страдают модели с мягкой обивкой: на них остаются следы от еды, напитков и пыли. Хорошая новость в том, что вернуть им свежий вид вполне реально — без усилий и дорогих средств.

Стул
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул

Пыль — главный враг уюта

Регулярная уборка — основа ухода за обивкой. Достаточно раз в неделю проходить стулья пылесосом с мягкой насадкой, чтобы мелкие частицы не въедались в ткань. Особое внимание стоит уделять швам, складкам и декоративным элементам.

Важно знать ткань

Прежде чем приступать к глубокой чистке, нужно уточнить тип материала. Указания на бирке помогут избежать ошибок: одни ткани переносят только сухую чистку, другие спокойно выдерживают воду или специальные растворы.

Домашние средства под рукой

Для обивки, допускающей влажную чистку, можно приготовить раствор: 0,5 л тёплой воды + ложка нейтрального моющего средства + ложка уксуса. Смесь убирает жир, запахи и обеззараживает. Наносить её стоит слегка влажной микрофиброй, не переувлажняя ткань.

Как убрать сложные пятна

  • Вино, кофе — промокнуть полотенцем и обработать раствором воды и моющего.
  • Жир — присыпать содой, оставить на 15 минут и пропылесосить.
  • Чернила — осторожно обработать спиртом, предварительно протестировав на незаметном участке.

Современные средства и защита

Готовые спреи для обивки упрощают процесс: нанёс, слегка почистил щёткой и убрал излишки. Чтобы результат держался дольше, после чистки можно обработать ткань защитным составом или просто использовать съёмные чехлы.

Сушка и профилактика

После влажной уборки стулья должны полностью высохнуть. Для ускорения процесса помогут вентилятор или тёплый воздух в проветриваемой комнате. Важно не пользоваться мебелью раньше времени — остаточная влага ведёт к запаху и плесени.

Когда нужна помощь специалистов

Если ткань слишком деликатная или пятна застарелые, лучше обратиться к профессионалам. Они используют безопасные составы и могут дополнительно нанести пропитку, защищающую от новых загрязнений.

Чистые стулья — это не только красота интерьера, но и забота о здоровье. Простые привычки сделают их долговечными и всегда готовыми к приёму гостей.

Уточнения

Стул — предмет мебели для сидения одного человека, с опорой для спины (в отличие от табурета), с подлокотниками или без них.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
