Невидимый магнит для денег: что активировать в квартире прямо сейчас

Недвижимость

Фэншуй — это не только про мебель и декор. Эта древняя китайская система утверждает: в каждом доме есть особая "зона богатства", от состояния которой зависит ваше финансовое благополучие. Найдя её и правильно оформив, можно не только улучшить энергетику пространства, но и привлечь больше изобилия в жизнь.

Симметрия и асимметрия в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Симметрия и асимметрия в интерьере

Где искать "уголок богатства"

Чтобы определить эту точку, нужно встать у входной двери и посмотреть внутрь дома. Самая дальняя левая часть помещения считается сектором изобилия. Такой принцип работает и для отдельных комнат — будь то спальня, кабинет или гостиная.

Первые шаги: порядок и внимание

Фэншуй учит, что хаос в этой зоне символизирует неуверенность и блоки в отношении к деньгам. Если в углу стоят сломанные вещи, мёртвые растения или просто мусор, энергия процветания ослабевает. Первое, что стоит сделать — очистить и оживить это пространство.

Как активировать энергию достатка

  • Уберите всё лишнее. Избавьтесь от ненужных вещей и хлама.
  • Почините сломанное. Трещины, неисправные приборы и предметы с дефектами ослабляют "поток богатства".
  • Добавьте символы роста. Живые растения, особенно с округлыми листьями, усиливают энергию процветания.
  • Используйте цвета и материалы. Зелёные и пурпурные оттенки, а также дерево и натуральные ткани гармонизируют сектор.
  • Разместите напоминания о целях. Это могут быть фотографии, предметы, ассоциирующиеся с успехом и самоуважением.

Важно помнить

Фэншуй связывает финансы не только с предметами, но и с отношением к себе. Забота о "уголке богатства" отражает вашу внутреннюю готовность принимать изобилие и бережно распоряжаться им.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
