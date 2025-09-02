Пауки в панике бегут из дома: этот аромат заставит их забыть дорогу обратно

Недвижимость

Борьба с вредителями летом так же важна, как и уход за огородом. Пауки обитают почти в каждом доме, и избавиться от них может показаться сложной задачей. Например, мухи вызывают меньше проблем, но мы нашли эффективный и недорогой способ борьбы с пауками.

Фото: commons.wikimedia.org by Priscilla Kang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Паук

Как навсегда избавиться от пауков в доме

Джеймс Хиггинс, специалист по напольным покрытиям из компании Online Carpets, предлагает использовать корицу для борьбы с пауками. Эта специя безопасна для пола, но неприятна для насекомых своим запахом. Пауки также не любят мяту, лаванду и лимон.

Хиггинс рекомендует хозяйкам, уставшим от борьбы с пауками, посыпать корицей двери и окна. Палочки корицы также могут быть использованы в качестве альтернативы. Если у вас есть возможность, зажгите ароматическую свечу с корицей. Её аромат отпугнёт пауков и даст им понять, что это место для них не подходит.

Интересно, что пауки больше всего боятся натуральных запахов. Даже если паук попадёт в дом, он быстро его покинет и не будет плести паутину из-за неприятного аромата. По совету Хиггинса, можно усилить эффект, рассыпав корицу в щели и разместив горшки с лавандой и мятой на подоконниках, пишет vkcad.cz.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).

