Дом сияет чистотой: старые носки против пыли и ещё 6 простых способов для быстрой уборки

4:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уборка может быть утомительной, но с помощью нескольких хитростей можно значительно сократить время и усилия. Вот несколько полезных советов, которые помогут сделать ваш дом чище и уютнее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чистка кухонной столешницы содой и лимоном alt

Пыли — нет: используем старые носки

Необязательно тратить деньги на специальные средства для удаления пыли. Вместо этого можно использовать старый носок. Просто натяните его на руку и протрите пыль с поверхностей, мебели и других предметов. Это простой и эффективный способ, который сэкономит время и силы.

Микроволновка сияет: уксусная вода

Остатки пищи часто остаются на стенках микроволновки, и их бывает сложно удалить. Но есть простое решение — уксусная вода.

Налейте в миску, подходящую для микроволновой печи, воду с добавлением уксуса. Поставьте миску в микроволновку и включите её на максимальную мощность на 5 минут. Уксусная вода испарится и конденсируется на стенках, размягчая грязь. После этого просто протрите внутреннюю часть микроволновки.

Кофейная гуща — натуральный освежитель

Кофейная гуща — не только вкусный напиток, но и отличный помощник в борьбе с неприятными запахами. уверяет meglepetes. hu. Она нейтрализует запахи благодаря своей структуре, которая связывает молекулы аромата:

в холодильнике — положите сухую кофейную гущу в миску и оставьте на 24 часа.

— положите сухую кофейную гущу в миску и оставьте на 24 часа. в шкафчике для обуви — насыпьте кофейную гущу в небольшой пакетик и поместите его в шкафчик или прямо в обувь.

— насыпьте кофейную гущу в небольшой пакетик и поместите его в шкафчик или прямо в обувь. в ароматизированном ланч-боксе — положите в него холодную кофейную гущу и оставьте на несколько дней.

После использования кофейную гущу можно не выбрасывать, а использовать как удобрение.

Соль — лучший друг духовки

Чистка духовки часто откладывается на потом из-за сложности процесса. Но есть простой способ сделать её быстрее и проще.

Смочите дно духовки тканью. Посыпьте пятна и засохшую грязь солью. Включите духовку на 50 градусов. Когда соль станет коричневой, выключите её. Дайте духовке остыть, затем сметите соль и протрите влажной тканью.

Душевая лейка без известкового налёта

Известковый налёт на душевой лейке не только ухудшает её работу, но и портит внешний вид. Чтобы избавиться от него, попробуйте следующий метод.

Смешайте в миске воду с половиной столовой ложки лимонной кислоты. Поместите душевую лейку в раствор так, чтобы она была полностью покрыта. Накройте миску и оставьте её в тёплом месте или на солнце на 2 часа. После этого тщательно промойте лейку, при необходимости используйте щётку.

"Метод корзины" для избавления от хлама

Генеральная уборка включает в себя не только чистку, но и избавление от ненужных вещей. Вот как это можно сделать с помощью "метода корзины".

Подготовьте корзину для белья или большую коробку. Пройдитесь по дому, собирая вещи, которые вам больше не нужны. Помещайте эти вещи в корзину. Как только корзина заполнится, считайте уборку завершённой.

Вы можете повторять этот процесс каждый день или планировать на неделю, наполняя по одной корзине каждый день.

Простые средства для блеска нержавеющей стали

На поверхностях из нержавеющей стали часто остаются отпечатки пальцев и разводы. Но не нужно использовать специальные средства — достаточно простых ингредиентов.

Лимон : протрите поверхности разрезанной половинкой лимона, затем отполируйте тканью.

: протрите поверхности разрезанной половинкой лимона, затем отполируйте тканью. Картофель: используйте внутреннюю сторону кожуры или разрезанную пополам картофелину для полировки. Крахмал в картофеле поможет отполировать сталь и предотвратить изменение цвета.

Эти простые лайфхаки помогут вам сделать уборку быстрее, проще и эффективнее. Попробуйте их, и ваш дом станет чище и уютнее!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

