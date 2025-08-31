Щелчки холодильника ночью: тайный код или предупреждение о поломке

Звуки техники ночью нередко заставляют нас насторожиться. Особенно если дело касается холодильника, который вдруг начинает издавать громкие щелчки или потрескивания. Большинство таких шумов — нормальное явление, но есть ситуации, когда стоит насторожиться.

Нормальные звуки холодильника

Современные холодильники устроены так, что внутри постоянно происходят процессы, сопровождающиеся звуками.

Щелчки могут появляться при включении или отключении компрессора.

Потрескивания часто связаны с расширением или сжатием пластиковых деталей из-за перепадов температуры.

Тонкий треск слышен, когда система оттайки запускается и лёд постепенно тает.

Если шумы регулярные, но не слишком громкие и не сопровождаются падением температуры, это считается нормой.

Когда щелчки становятся тревожным сигналом

Однако бывают ситуации, когда звуки сигнализируют о проблемах:

слишком громкие хлопки, напоминающие удары;

постоянные щелчки с интервалом в несколько секунд;

резкий запах гари или нагрев корпуса в зоне компрессора.

В таких случаях техника может нуждаться в проверке. Часто это связано с износом пускового реле, неисправностью компрессора или проблемами с электропитанием. Игнорировать подобные симптомы не стоит — лучше вызвать мастера.

Что можно сделать самостоятельно

Перед тем как паниковать, стоит проверить несколько моментов:

правильно ли стоит холодильник — ровная поверхность снижает вибрации и шум;

не перегружены ли полки — излишний вес усиливает нагрузку на компрессор;

достаточно ли пространства вокруг для вентиляции.

Иногда достаточно просто немного отодвинуть холодильник от стены или выровнять ножки, и посторонние звуки исчезают.

