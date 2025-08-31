Щелчки холодильника ночью: тайный код или предупреждение о поломке

Звуки техники ночью нередко заставляют нас насторожиться. Особенно если дело касается холодильника, который вдруг начинает издавать громкие щелчки или потрескивания. Большинство таких шумов — нормальное явление, но есть ситуации, когда стоит насторожиться.
Современные холодильники устроены так, что внутри постоянно происходят процессы, сопровождающиеся звуками.
Если шумы регулярные, но не слишком громкие и не сопровождаются падением температуры, это считается нормой.
Однако бывают ситуации, когда звуки сигнализируют о проблемах:
В таких случаях техника может нуждаться в проверке. Часто это связано с износом пускового реле, неисправностью компрессора или проблемами с электропитанием. Игнорировать подобные симптомы не стоит — лучше вызвать мастера.
Перед тем как паниковать, стоит проверить несколько моментов:
Иногда достаточно просто немного отодвинуть холодильник от стены или выровнять ножки, и посторонние звуки исчезают.
