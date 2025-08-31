Щелчки холодильника ночью: тайный код или предупреждение о поломке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Звуки техники ночью нередко заставляют нас насторожиться. Особенно если дело касается холодильника, который вдруг начинает издавать громкие щелчки или потрескивания. Большинство таких шумов — нормальное явление, но есть ситуации, когда стоит насторожиться.

Магниты на холодильнике
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Магниты на холодильнике

Нормальные звуки холодильника

Современные холодильники устроены так, что внутри постоянно происходят процессы, сопровождающиеся звуками.

  • Щелчки могут появляться при включении или отключении компрессора.
  • Потрескивания часто связаны с расширением или сжатием пластиковых деталей из-за перепадов температуры.
  • Тонкий треск слышен, когда система оттайки запускается и лёд постепенно тает.

Если шумы регулярные, но не слишком громкие и не сопровождаются падением температуры, это считается нормой.

Когда щелчки становятся тревожным сигналом

Однако бывают ситуации, когда звуки сигнализируют о проблемах:

  • слишком громкие хлопки, напоминающие удары;
  • постоянные щелчки с интервалом в несколько секунд;
  • резкий запах гари или нагрев корпуса в зоне компрессора.

В таких случаях техника может нуждаться в проверке. Часто это связано с износом пускового реле, неисправностью компрессора или проблемами с электропитанием. Игнорировать подобные симптомы не стоит — лучше вызвать мастера.

Что можно сделать самостоятельно

Перед тем как паниковать, стоит проверить несколько моментов:

  • правильно ли стоит холодильник — ровная поверхность снижает вибрации и шум;
  • не перегружены ли полки — излишний вес усиливает нагрузку на компрессор;
  • достаточно ли пространства вокруг для вентиляции.

Иногда достаточно просто немного отодвинуть холодильник от стены или выровнять ножки, и посторонние звуки исчезают.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
