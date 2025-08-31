Поддон уходит в прошлое: что ждёт наш душ в 2026 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Обычный душевой поддон постепенно уходит в прошлое. В 2026 году ванных комнатах главную роль будут играть технологии, дизайн и удобство. Новые решения превращают баню не просто в место для гигиены, а в пространство отдыха и стиля.

Душ
Фото: https://www.moeplumbing.com/images/blog/shutterstock_94123312.jpg
Душ

Кабины-модули — домашний спа

Модульные кабины становятся ярким трендом. Это своеобразные капсулы из стекла, дерева и металла, где можно настроить свет, аромат, музыку и даже пар. По сути, они создают полноценный спа-эффект прямо дома. Их минус — необходимость большего пространства, зато они дают приватность и ощущение уюта.

Душ walk-in — свобода и интеграция

Популярность набирает и душевой формат walk-in. Он монтируется вровень с полом и почти сливается с пространством. Материалы — от микробетона до плитки XXL, которые сокращают количество швов и упрощают уборку. Главное условие — правильный уклон для отвода воды. Такой душ удобен, современен и идеально подходит для тех, кто ценит минимализм.

Платформа подиум — элегантность и практичность

Душевая зона на приподнятой платформе не только красиво выглядит, но и решает проблему слива воды. Она отлично вписывается в современные и натуральные интерьеры. Однако для людей, которым важна максимальная доступность, такой вариант может стать лишней преградой.

Премиум-материалы для идеальной гигиены

Solid Surface и натуральный камень становятся фаворитами. Эти покрытия без швов — антибактериальные, противоскользящие и простые в уходе. Минус только один: высокая цена и необходимость профессионального монтажа.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
