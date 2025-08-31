Фольга превращает старый холодильник в машину времени для продуктов

Иногда самые простые решения оказываются самыми гениальными. Например, привычка немцев класть алюминиевую фольгу в холодильник может показаться странной. Но именно этот способ помогает дольше сохранять свежесть продуктов и избавляет от лишних проблем.
Фольга отлично отражает свет и тепло, создавая дополнительный барьер для перепадов температуры. Благодаря этому продукты меньше подвержены колебаниям влажности и сохраняют свою структуру. Салаты, зелень и фрукты остаются свежими дольше, а сыр и колбаса не теряют вкуса.
Тонкий слой алюминия помогает поддерживать стабильный микроклимат внутри холодильника. Он отражает тепло, попадающее при открывании дверцы, и удерживает холод. Такой "щит" снижает образование конденсата и неприятных запахов.
Фольга помогает не только хранить продукты, но и поддерживать чистоту. Полки меньше покрываются налётом, и уборка становится проще.
Этот трюк не требует усилий и затрат, но может продлить свежесть продуктов на несколько дней. Немцы используют его давно, а теперь секрет становится популярным и в других странах.
Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов.
