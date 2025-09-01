Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес превращается в клетку: как распознать слишком жёсткий контроль тренера
Санкции вместо поддержки: украинские беженцы остались в шоке от нового закона властей Германии
Гуава заряжает организм сильнее апельсина — но её настоящая сила кроется в другом
Почему яйца темнеют при варке и как сделать так, чтобы желтки оставались жёлтыми
В Театре на Трубной в сентябре покажут спектакль о семейных тайнах
Сделать музыку тише — и наслаждаться громче: как обустроить комнату для репетиций
Радиошум Земли может выдать нас инопланетянам: NASA нашло уязвимое место
В полном составе: Иван Ургант показал, как он с женой провожает дочерей в школу
Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах

Шторы и покрывала переписывают характер комнаты — и дают ей новое дыхание

4:05
Недвижимость

Спальня — одно из самых личных пространств в доме, и именно здесь текстиль играет ключевую роль. От выбора штор, покрывал и белья зависит не только эстетика комнаты, но и её атмосфера: будь то умиротворение, романтика или ощущение защищённости.

Спальня с текстилем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спальня с текстилем

Настроение задаёт текстиль

Первым делом важно понять, какой эффект вы хотите получить. Это облегчит работу дизайнеру и сделает результат максимально близким к вашим ожиданиям.

Будуарная легкость

Будуар исторически был частью женских покоев и до сих пор ассоциируется с камерностью и женственностью. Его можно подчеркнуть:

  • Рюшами и воланами.
  • Кружевами и вуалью.
  • Сочетанием лёгких тканей.

Чтобы добавить торжественности, дизайнеры рекомендуют комбинировать бархат, шелк и плотные материалы.

Атмосфера безмятежности

Тем, кто мечтает о лёгкости и воздушности, лучше выбирать мягкие струящиеся ткани, которые визуально делают комнату просторнее и светлее.

Камерное уединение

Если спальня задумывается как место уединения, подойдут насыщенные глубокие оттенки без принтов. Особенно гармонично они смотрятся при приглушённом освещении, создавая "эффект кокона".

Эффект шкатулки

Такое оформление особенно любят в загородных домах. Для него используют ткани и обои с обволакивающими текстурами, складками, рюшами и мягкими переходами на покрывала и подушки. Многочисленные декоративные элементы усиливают уют и создают ощущение защищённости.

Спальня, окутанная орнаментом

Чаще всего здесь используют цветочные мотивы: принты на обоях, роспись стен, текстиль с растительными рисунками. В классическом стиле дополнительно применяют балдахины, воланы, хлопок или шелк. В современных интерьерах орнаменты часто остаются только на одной стене, а текстиль выбирают однотонный, чтобы избежать перегрузки.

Приём "невидимого текстиля"

В мужских спальнях часто используют приём, когда текстиль сливается с цветом стен. Благодаря этому пространство кажется цельным, а внимание переносится на мебель: изголовье, кресло или светильники.

Когда текстиль сводится к покрывалу

Некоторым достаточно одного акцента — покрывала. Особенно это актуально для минималистичных интерьеров или квартир на верхних этажах, где нет нужды в шторах.

Готовые модели покрывал подходят не всегда: они часто не учитывают форму кровати и её декоративные элементы. Шитьё на заказ позволяет сделать правильные вырезы и подчеркнуть красоту мебели.

Материалы для покрывал

Заранее решите, будет ли покрывало акцентным или нейтральным. Важно учесть:

  • Вес ткани (ведь заправлять кровать придётся ежедневно).
  • Декоративность (декоративное покрывало не рассчитано на постоянное использование).

Красивое бельё как альтернатива покрывалу

В последние годы многие отказываются от покрывал, делая ставку на качественное и эффектное постельное бельё. Важно подбирать его так же тщательно, как и покрывало, учитывая общий стиль спальни.

Сатин, шёлк или бязь — выбор зависит от предпочтений и атмосферы, которую хочется создать. Бельё может полностью менять настроение комнаты: холодную спальню "согреют" тёплые оттенки, а в светлых интерьерах хорошо работают контрастные комплекты.

Цвет как инструмент настроения

Правильное сочетание цветов — главный инструмент дизайна спальни. Контрасты создают энергичное ощущение, а близкие оттенки формируют гармонию. Постельное бельё или шторы могут стать тем самым элементом, который "соберёт" интерьер и подчеркнёт его характер.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Зеленый мусор сильнее химии: трава творит то, на что не способны удобрения — замена для подкормки
Шокирующие убийцы: эти мирные животные смертельнее хищников
Опасный USB: зарядка, которая может стоить вам безопасности в арендованной машине
Турник смеётся над слабыми: это упражнение даёт силу, к которой спортсмены идут десятилетиями
$863 млн на мечту: инвестиции Гейтса и Google создают энергию будущего
Как сохранить вкус и пользу помидоров: не повторяйте главную ошибку с семечками
Собчак гордится: школьный рюкзак её сына — инновация, которая удивит всех
Средневековый кошмар наяву: болезнь, от которой гибли миллионы вернулась — всё из-за одной блохи
Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.