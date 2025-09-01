Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Находка на горе Кармель: загадочный древний ребёнок из Схула переписывает историю человечества
Комбайны без оператора: испытательный центр Ростсельмаша меняет правила игры в агротехнике
Тайная угроза в вашем доме: эта зона — главный источник пыли, и вы её игнорируете
Ходите и худейте: названо точное количество шагов, чтобы терять вес без диет
Как защитить удочку за копейки: как хранить удилища без путаницы и повреждений
Конец эпохи скучных бутербродов: такая намазка вытесняет привычную ветчину
Зоомагазины в ярости: как собрать для кота развлекательный центр из того, что есть под рукой
Порция утром — и вечер становится жарче: еда, после которой партнёр становится особенно интересен
Сашин вердикт: восьмилетний сын Андрея Малахова раскритиковал Париж

Красота или склад? Эти приёмы сделают любой стеллаж дизайнерским

3:52
Недвижимость

Открытый стеллаж в комнате — это не только про хранение, но и про эстетику. От того, как на нём расставлены книги и вещи, зависит впечатление от всего интерьера. Красивый стеллаж может стать акцентом, а перегруженный и хаотичный — испортить атмосферу. Чтобы этого избежать, важно понимать простые приёмы, которые используют дизайнеры.

Стеллаж с книгами и декором
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стеллаж с книгами и декором

Чередуйте высоту и ритм

Стеллаж выглядит живее, если чередовать вертикальные и горизонтальные стопки книг. Горизонтальные стопки не только экономят место, но и помогают зафиксировать ряды, выполняя роль упоров. Такая комбинация создаёт визуальный ритм и динамику.

Не только книги

Один из секретов стильных интерьеров — сочетание литературы с предметами декора. Фоторамки, статуэтки, вазы или коллекционные вещи отлично вписываются в композицию и избавляют полку от однообразия. Даже несколько аккуратно расставленных мелочей придают стеллажу индивидуальность.

Цветовая гармония

Чтобы полки не выглядели хаотично, подбирайте предметы по цвету. Можно объединять книги и аксессуары в одной гамме или создать плавный переход оттенков. Популярен приём, когда книги выстраиваются в порядке радуги или объединяются в монохром. Важен и фон: задняя стенка стеллажа или стена за ним может стать частью общей композиции.

Лёгкое сверху, тяжёлое снизу

Закон визуального равновесия работает всегда. На нижние полки лучше ставить крупные энциклопедии или массивные коробки. Лёгкие вазы, фоторамки и небольшие томики оставляйте на уровне глаз и выше. Так конструкция будет смотреться устойчивой и аккуратной.

Порядок в зоне видимости

Особое внимание уделяйте тем полкам, которые находятся на уровне глаз. Даже если сверху или снизу есть лёгкий беспорядок, общий вид стеллажа останется опрятным. Коробки и корзины помогут скрыть лишнее, а заодно структурируют хранение.

Игра с пустотой

Иногда незаполненные участки выглядят эффектнее забитых до отказа. Свободное пространство создаёт "воздух" и подчёркивает отдельные предметы. Если же пустые полки кажутся лишними, часть стеллажа можно закрыть дверцами или ящиками.

Правило треугольника

Композиционный приём из фотографии отлично работает и на полках. Расставьте предметы так, чтобы они образовывали воображаемые треугольники. Это помогает создать гармонию и баланс, не перегружая взгляд.

Симметрия для порядка

Если стеллаж большой и симметричный, используйте принцип зеркала. Пусть правая часть перекликается с левой — по цвету, форме или расположению. Такой приём добавляет структуру и делает композицию более целостной.

Многослойность

Чтобы стеллаж не выглядел плоским, ставьте предметы в два ряда. На переднем плане — декоративные детали, позади — постеры или фотографии в рамках. Небольшие статуэтки можно размещать поверх стопок книг, превращая их в подиумы.

Работа с фасадом

Даже торцы полок можно задействовать. На них удобно вешать картины, постеры или зеркала. Этот приём придаёт стеллажу глубину и делает его частью интерьерной композиции.

Удобство и функциональность

Не забывайте, что стеллаж — это прежде всего про хранение. На нижние полки отправляйте то, к чему часто обращаетесь, а наверх — сезонные вещи или редко используемые книги. Коробки и папки помогут поддерживать порядок и защитят вещи от пыли.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Рабочие специальности в цене: кто нужен российской экономике прямо сейчас
Утренний ритуал под новым углом: добавляю это в кофе и забываю о болезнях — вот что происходит
Бабье лето обмануло Британию: вот почему сентябрь не будет тёплым
Вселенная хранит тайну гигантской структуры: новое открытие меняет наше представление о космосе
Уход без уколов: кислородные процедуры, которые творят чудеса за 30 минут
Многодетная мать Оксана Самойлова слегла под капельницу перед 1 сентября
Виброплатформы стали трендом: вот как лучше всего использовать этот тренажёр
Красота или склад? Эти приёмы сделают любой стеллаж дизайнерским
Самый колючий панк древности: природа сделала динозавра с шипами круче, чем у рок-звезды
Его пили бабушки, а теперь пьют модели: странная субстанция, способная перезапустить обмен веществ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.