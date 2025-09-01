Рабочий стол может быть союзником карьеры или тихим врагом: что нельзя держать в офисе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Рабочее место в офисе — это не только стол и стул. Оно отражает привычки, характер и даже отношение к работе. Однако есть предметы, которые уместны дома, но абсолютно не подходят для офиса. Именно их мы сегодня разберём.

Рабочее место
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рабочее место

Персонализация рабочего пространства

Каждый старается немного адаптировать своё рабочее место под себя. Даже если компания требует стерильной чистоты на столах, полностью отказаться от персонализации удаётся редко. Минимум одна-две личные вещи всё равно появляются: фото близких, небольшая фигурка, сувенир с поездки. Без таких деталей рабочее место кажется слишком холодным и безжизненным.

Исследования показывают, что женщины чаще украшают столы личными вещами, а мужчины предпочитают демонстрировать достижения — дипломы, сертификаты, награды.

Топ-менеджеры в целом уделяют больше внимания оформлению кабинета, чем рядовые сотрудники. Экстраверты любят выставлять всё на виду, а интроверты ограничиваются минимализмом.

Почему личные вещи важны

Позволять сотрудникам держать небольшие памятные предметы на рабочем месте полезно: это повышает лояльность к компании, создаёт ощущение комфорта и снижает стресс. Личные фото или сувениры помогают легче справляться с рутиной и становятся поводом для общения с коллегами. Полный запрет, напротив, может снизить мотивацию.

Однако существует тонкая грань: персонализация должна быть уместной и не мешать окружающим. Некоторые вещи способны испортить впечатление о вас или создать дискомфорт коллегам.

Абсолютные табу: три предмета

Есть категории вещей, которые в офисе недопустимы.

  1. Алкоголь. Его место — на празднике, а не на рабочем столе. Даже закрытая бутылка создаёт неправильные ассоциации.
  2. Еда. Перекусывать лучше в зоне отдыха или на кухне. Запах еды мешает коллегам, а крошки на клавиатуре и мониторе — это негигиенично.
  3. Посуда. Тарелки, кастрюли и контейнеры выглядят неряшливо. Допустимы только кружка или бутылка с водой.

Личные фотографии: как не переборщить

Фото семьи, друзей или домашних питомцев способны поднять настроение, но они должны быть в меру. Одна-две фотографии — это нормально, а вот пять-шесть рамок уже могут выглядеть навязчиво.

К тому же фотографии в купальниках, спортивной форме или в слишком личных ситуациях точно не стоит выставлять на рабочем месте. Подобные изображения уместны только дома.

Двусмысленные изображения и религия

Юмористические постеры, карикатуры или политические лозунги кажутся безобидными лишь на первый взгляд. Клиенты или коллеги могут не разделить ваш юмор или взгляды. То же самое касается религиозных символов — они могут вызвать напряжённые дискуссии.

Лучше оставить подобные вещи для личного пространства.

Предметы личной гигиены

Бутылочка антисептика или крем для рук полезны, но им не место на виду. Все гигиенические средства лучше хранить в ящике стола. Ногтевые пилки, освежители дыхания, растворы для линз — всё это тоже должно быть скрыто от глаз посетителей и коллег.

Животные в офисе: хорошая или плохая идея

Несмотря на популярность концепции pet friendly в некоторых компаниях, традиционный офис — не лучшее место для животных. Поведение питомца может быть непредсказуемым, запахи и шерсть доставят неудобства.

Даже если вам хочется показать коллегам щенка, лучше оставить его дома. Исключением могут стать аквариум с рыбками или цветок на столе, если это не мешает окружающим.

Опасность запахов: растения и ароматизаторы

Запахи в офисе — отдельная тема. У каждого своя чувствительность: одни спокойно относятся к ароматическим свечам, другие получают от них головную боль.

Поэтому лучше отказаться от ароматизаторов воздуха и сильно пахнущих цветов, например, лилий. Даже красивые растения могут вызвать аллергию. Если хотите украсить стол, выбирайте нейтральные и непахучие варианты.

Разумный баланс

Персонализация рабочего стола — вещь полезная, но важно помнить о границах. Личные предметы должны помогать чувствовать себя комфортно, а не мешать окружающим. Если вы хотите произвести хорошее впечатление на коллег и клиентов, выбирайте нейтральные и ненавязчивые элементы декора.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
