Модные цвета в интерьере: чем заменить серый, чтобы дом выглядел стильно

2:48
Недвижимость

Серый цвет, долгое время доминировавший в интерьерах, окончательно устарел. Он стал ассоциироваться с безликими офисами и казенными помещениями, лишенными тепла и индивидуальности.

Уютная спальня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютная спальня

Современные дизайнеры предлагают перейти к более живым и уютным палитрам, где главную роль играют натуральные оттенки и смелые акценты. Вот как обновить пространство без глобального ремонта.

Почему серый больше не работает

Серый цвет психологически воспринимается как холодный и отстраненный. Он подавляет эмоции, делает комнаты безликими и часто вызывает ощущение незавершенности. Исследования в области цветопсихологии показывают, что люди в серых интерьерах чаще испытывают апатию и снижение продуктивности.

Кроме того, этот цвет сложно комбинировать с натуральными материалами — деревом, камнем, текстилем, — которые задают уют в современном доме.

Бежевый — новая база для интерьера

Бежевый цвет стал достойной заменой серому. Он сохраняет нейтральность, но при этом дарит помещению тепло и глубину. В отличие от серого, бежевый идеально сочетается с природными оттенками — терракотовым, оливковым, песочным, — создавая гармоничную и расслабляющую атмосферу. Его можно использовать как основу для стен, пола или крупной мебели, дополняя яркими акцентами.

Трендовые сочетания с бежевым

1. Терракотовый — добавляет интерьеру средиземноморского тепла и уюта. Используйте его в текстиле (подушки, ковры), аксессуарах или даже в цвете акцентной стены. В сочетании с бежевым терракотовый создает эффект закатного солнца — идеально для гостиной или спальни.

2. Оливковый и шалфейный — привносят в дом свежесть и связь с природой. Эти оттенки работают как в малых деталях (вазы, картины), так и в более крупных элементах (обивка дивана, шторы). Они успокаивают и делают пространство визуально объемнее.

3. Глубокий черный или графитовый — добавляют контраста. Черные рамы зеркал, светильники или ножки мебели на бежевом фоне выглядят дорого и стильно. Главное — не переборщить: темных акцентов должно быть не более 10-15%.

4. Молочно-белый — создает ощущение воздушности и простора. Белые детали (полки, текстиль, мебель) на бежевом фоне визуально расширяют пространство и наполняют его светом. Это особенно актуально для небольших комнат или помещений с недостатком естественного освещения.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
