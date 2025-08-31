Тёплые, как плед, и умные, как гаджет: коврики, которые превращают ванную в спа-зону

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Ванная — один из самых "травмоопасных" уголков квартиры: мокрые полы, скользкая плитка, резкие перепады температуры. Правильно подобранный коврик одновременно решает три задачи — безопасность, комфорт и аккуратный вид помещения. Разбираемся, какие модели существуют, как не ошибиться с материалом и размером, что учесть при ремонте и сдаче жилья, а также как ухаживать, чтобы коврик служил годами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Виды ковриков: что скрывается за названиями

Влагопоглощающие (повседневный комфорт)

  • Микрофибра, хлопок, ворс на латексной подложке. Плюсы: быстро впитывают, быстро сохнут, приятно наступать босыми ногами. Минусы: нуждаются в регулярной стирке, боятся агрессивных отбеливателей.

Интерьерные (акцент и стиль)

  • Джут, текстиль, бамбук, акрил. Плюсы: держат форму, дают выразительную фактуру, работают как "мягкая" зонировка. Минусы: не все любят воду; джут и бамбук — скорее про стиль, чем про впитывание.

Противоскользящие и массажные (безопасность)

  • Силикон, резина, ПВХ, латекс, галька на основе, деревянные "решётки". Плюсы: цепкая подошва, присоски, можно стелить и в поддон душа. Массажные шипы улучшают микроциркуляцию. Минусы: требуют тщательной просушки, иначе появится налёт.

Спецкласс: диатомитовые панели

  • Плотные "каменные" плиты из диатомита (кремниевого минерала). Плюсы: влагу "выпивают" за минуты, не накапливают запахи, легко мыть. Минусы: жёсткие и холодные на ощупь, осторожно с падением тяжёлых предметов — возможен скол.

Короткий разбор материалов

Микрофибра

  • Тёплая, мягкая, гигроскопичная. Ищите прошитые края и противоскользящую подложку. Стирайте на 30-40 °C, без кондиционера — он "запечатывает" волокна.

Полиэстер (ворсовые коврики)

  • Держит цвет, быстро сохнет, меньше "лепится" к ногам. Хорош с латексной основой.

ПВХ с эффектом памяти

  • Верх — микрофибра, внутри — вспененный слой, снизу — антислип. Амортизирует шаг, удобен на каменной и мраморной плитке.

Силикон/резина

  • Оптимальны в душевой зоне: присоски, рельеф, простая мойка. Раз в неделю снимайте, промывайте и сушите вертикально.

Джут/бамбук

  • Эстетика и экотренд. В зонах с прямыми брызгами не лучший вариант; используйте как акцент у тумбы, где сухо.

Галька/дерево

  • Эффект СПА и приятный массаж. Требуют противогрибковых пропиток и регулярного ухода.

Как выбрать размер и форму

Размер

  • Ширина коврика у раковины — равна или чуть уже тумбы, у ванны — прикрывает зону выхода мокрых ног. В маленьких санузлах актуальны узкие дорожки 40-60x80-100 см; в просторных — панель 60-80x120-140 см или комплект из двух-трёх ковриков.

Форма

  • Прямоугольник — универсален. Круг и овал смягчают строгость плитки. Асимметрия хороша в современных интерьерах, но следите, чтобы край не "ловил" дверь или ножку тумбы.

Толщина и клиренс двери

  • Проверьте, не задевает ли полотно двери коврик. Если задевает — берите тоньше или скошенный край.

Безопасность и нормы эксплуатации

Антислип — обязательно

  • Ищите маркировку о противоскользящей подложке (латекс/ТПУ). Если её нет — добавьте сетку-антислип.

Вентиляция

  • Чтобы избежать плесени и помутнения амальгамы зеркал, обеспечьте вытяжку. Коврики сушите вертикально на полотенцесушителе или крючке.

Для аренды и общих санузлов

  • Выбирайте износостойкие, легко моющиеся модели, стойкие к частой стирке. Диатомит — хорош у входа в душ, микрофибра — у раковины. Силикон в поддоне — must.

Цвет и рисунок: как вписать в интерьер

Тренды потянулись к природной палитре: терракота, песок, серо-оливковый, графит, "молочный". В маленьких санузлах избегайте слишком тёмных и кислотных тонов — они визуально "съедают" объём. Геометрия, "рисунок плетения", микроузор и однотон с фактурой — всё, что аккуратно поддержит плитку и сантехнику, не перетягивая внимание.

Один ковёр или комплект

В совмещённом санузле логично использовать два коврика: у ванны/душа и у раковины. В раздельных — по одному. Комплекты берите в родственной гамме, но с разной фактурой — так интерьер выглядит "собранно", а не "декорацией".

Уход: простые правила долговечности

Стирка

  • Микрофибра/полиэстер: 30-40 °C, мягкие средства, без кондиционера и высоких оборотов. Хлопок: деликатный режим, щадящая сушка. Силикон/резина: тёплая вода, мягкая щётка, сушка вертикально.

Гигиена

  • Раз в 1-2 недели — стирка, в душевой зоне — чаще. Диатомит — промойте, обработайте спиртовым раствором, просушите вертикально.

Антисептика

  • В сырых помещениях используйте мягкие средства с противогрибковым эффектом, не содержащие хлора, чтобы не побелить ворс.

Частые ошибки

Слишком толстый коврик при низком зазоре двери, отсутствие антислипа, коврик "впритык" к унитазу, джут в мокрой зоне, редкая стирка и сушка "на полу". Любая из этих мелочей сокращает срок службы и добавляет хлопот.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
