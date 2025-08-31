Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии
Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода
Ногти в стиле 90-х: мода, которая снова не даёт жить спокойно
Воск на автомойке самообслуживания запечатывает грязь: блеск сегодня, проблемы завтра
Цвет шерсти подскажет характер: правда ли рыжие кошки добрее других
Настоящий турецкий кофе: вот почему его пьют с водой и лукумом
Кофе натощак бодрит только на словах: что происходит с организмом на самом деле
Спасите спину без таблеток: 5 простых шагов уменьшат риск боли в пояснице в любом возрасте
Секрет химических реакций раскрыт: рентгеновские вспышки помогли увидеть движение электрона

Организация на грани чуда: 15 находок, которые превратят тесную комнату в просторную студию

3:23
Недвижимость

Тесная квартира — не приговор. Даже если кажется, что шкафы вот-вот "лопнут", а вещи давно живут своей жизнью на подоконниках и стульях, можно найти десятки решений для удобного хранения. Вот 15 идей, которые подойдут даже самым маленьким комнатам и помогут высвободить место там, где его, казалось бы, нет.

Органайзеры и мебель в маленькой спальне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Органайзеры и мебель в маленькой спальне

Сумка-органайзер на кровать

  • Компактный карман, который крепится к бортику кровати. Телефон, очки, зарядка и бутылка воды всегда под рукой, а тумбочку можно и не покупать.

Парящий прикроватный столик

  • Крепится к основанию кровати, не занимает места на полу и прекрасно держит книгу, ночник или стакан воды. Легко впишется в любой интерьер.

Лампа-органайзер без проводов

  • Светильник со встроенным органайзером и держателем для телефона. Работает от аккумулятора, легко переносится из спальни в кабинет и обратно.

Подвесная секция с пятью полками

  • Мягкий "шкафчик" на липучках, который вешается в гардероб. Вмещает одежду, полотенца или обувь и не требует сборки.

Подвесные корзины под полку

  • Навешиваются прямо на существующую полку, создавая дополнительное пространство. Отличный вариант для детских вещей или мелочей, которые теряются в шкафу.

Разделители для полок

  • Помогают поддерживать аккуратные стопки одежды и использовать всё пространство шкафа без бардака.

Настенный пегборд

  • Перфорированная панель, на которую можно подвешивать полки, крючки и контейнеры. Подходит и для кухни, и для рабочего стола, и для прихожей.

Складная корзина для белья

  • Легко складывается и убирается под раковину или в шкаф. Может использоваться и как мусорный контейнер.

Вращающаяся этажерка для косметики

  • Компактный органайзер с регулируемыми полочками. Позволяет держать все кремы и флаконы на виду и экономит место в ванной.

Шторка для душа с карманами

  • Простое, но гениальное решение: девять сетчатых карманов для шампуней, мочалок и детских игрушек.

Магнитные полки на холодильник

  • Используют пустую вертикальную поверхность. На них можно хранить специи, полотенца, ножи и даже небольшую технику.

Узкая этажерка на колёсиках

  • Прячется в щель между стеной и холодильником или шкафом. Легко перемещается и выдерживает до 40 кг.

Подставки для обуви

  • Размещают пару "одна над другой", экономя до половины пространства на полке. Обувь остаётся в идеальном состоянии.

Компрессионные сумки для одеял

  • Упаковывают сезонные вещи, высвобождая до 40% места в шкафу. Достаточно убрать воздух и застегнуть молнию.

Компактная сушилка для белья

  • Складывается в два раза меньше стандартных моделей, но при этом вмещает до трёх стирок. Отличный вариант для небольших квартир.

Главный принцип хранения в маленькой квартире — использовать всё: стены, углы, бортики мебели и даже двери. Правильно подобранные органайзеры и трансформирующаяся мебель способны превратить тесное пространство в удобное и организованное.

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии
Организация на грани чуда: 15 находок, которые превратят тесную комнату в просторную студию
Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода
Ногти в стиле 90-х: мода, которая снова не даёт жить спокойно
Воск на автомойке самообслуживания запечатывает грязь: блеск сегодня, проблемы завтра
Цвет шерсти подскажет характер: правда ли рыжие кошки добрее других
Настоящий турецкий кофе: вот почему его пьют с водой и лукумом
Кофе натощак бодрит только на словах: что происходит с организмом на самом деле
Спасите спину без таблеток: 5 простых шагов уменьшат риск боли в пояснице в любом возрасте
Секрет химических реакций раскрыт: рентгеновские вспышки помогли увидеть движение электрона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.