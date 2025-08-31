Когда крона заслоняет свет, а в квартире плесень — законные способы добиться спила деревьев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Жители первых этажей многоквартирных домов нередко жалуются: зелёные насаждения, которые когда-то казались украшением двора, превращают квартиры в тёмные и сырые помещения. Ситуация знакома многим: соседи хаотично высадили каштаны, сирень или липы прямо под окнами, и теперь густая крона заслоняет дневной свет. Вопрос — можно ли потребовать убрать такие деревья и кто имеет право принять решение?

Дерево у многоквартирного дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дерево у многоквартирного дома

Чья земля — того и дерево

Прежде всего нужно определить, кому принадлежит участок, на котором растёт дерево:

  • Придомовая территория: если зелёные насаждения находятся на земле, относящейся к многоквартирному дому, они считаются частью общего имущества жильцов (ст. 36 ЖК РФ). В этом случае за состояние деревьев отвечает управляющая компания или ТСЖ.
  • Муниципальная земля: если территория находится в собственности города, решение о вырубке или обрезке принимает администрация или департамент благоустройства. Деревья входят в зелёный фонд, который охраняется государством.

Важно: самостоятельно пилить или повреждать деревья нельзя — это будет считаться порчей имущества и грозит штрафами по ст. 7.1 и 7.17 КоАП РФ.

Санитарные нормы: что говорит закон

Вопрос освещённости регулирует СанПиН 42.13330.2016. По нормам:

  • расстояние от стены дома до деревьев с кроной диаметром до 5 м должно быть минимум 5 метров;
  • если крона больше, расстояние увеличивается.

Если дерево посажено ближе, чем положено, у жильцов есть законное основание требовать устранения нарушения.

Алгоритм действий для жильцов

Обратитесь в ТСЖ или УК

  • Напишите заявление с описанием проблемы: "Деревья под окнами заслоняют свет, нарушают нормы СанПиН и создают сырость в квартире". Приложите фото и укажите адрес. Управляющая организация обязана отреагировать.

Жилищная инспекция

  • Если управляющая компания бездействует, можно пожаловаться в надзорный орган. Он проверит, нарушены ли правила содержания общего имущества.

Администрация района

  • Если деревья растут на муниципальной земле, решение о спиле или пересадке принимает местная администрация. Здесь также потребуется заявление и доказательства — фото и видео.

Суд

  • Крайняя мера — иск по ст. 304 ГК РФ. Собственник жилья вправе требовать устранить препятствия, мешающие пользоваться квартирой. Суд может обязать ТСЖ или администрацию спилить дерево и даже компенсировать моральный ущерб.

Реальные варианты вместо радикального спила

  • Обрезка кроны: иногда достаточно подрезать ветви, чтобы улучшить инсоляцию.
  • Пересадка: молодые деревья можно перенести в другое место во дворе.
  • Общее собрание жильцов: если речь идёт о придомовой территории, для спила потребуется решение собственников. Иногда — единогласное.

Грамотное обращение и ссылки на санитарные нормы часто помогают решить проблему мирным путём. Освободить окна от густой листвы реально, главное — действовать правильно.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
