Не бойтесь конфликта: что делать, если чужой кондиционер разрушает вам жизнь и фасад

4:04
Недвижимость

Осень сама по себе щедра на дожди и сырость, но иногда к каплям за окном добавляется ещё один источник раздражающего шума — кондиционер соседей сверху. В холодные ночи, когда так хочется впустить свежий воздух в квартиру, монотонное постукивание по подоконнику или металлическому козырьку превращается в настоящий испытательный концерт. А постоянная влага способна оставить некрасивые разводы на фасаде и даже ускорить ржавление металлических конструкций.

Капающий кондиционер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Капающий кондиционер

Почему капает именно сейчас

Даже осенью кондиционеры продолжают работать — кто-то включает их в режиме осушения, чтобы убрать лишнюю влажность, а кто-то — чтобы слегка обогреть квартиру в прохладные дни. В результате на поверхности испарителя образуется конденсат, который должен уходить через дренажную трубку. Если она засорена листьями, установлена неправильно или слишком короткая, вода стекает вниз и попадает на окна и стены соседей.

"Капли из дренажа — это естественный процесс. Проблема возникает не в самой системе охлаждения, а в её установке или обслуживании", — пояснила эксперт по растениям и быту Даниэли Кардосо.

Переговоры с соседями

Первое, что стоит сделать, — поговорить с хозяевами кондиционера. Возможно, они просто не догадываются, что с их техники капает на ваш подоконник. Разговор лучше вести спокойно, объяснив все последствия:

  • шум мешает спать и работать;
  • влага оставляет некрасивые следы на фасаде и окнах;
  • капли повреждают нижние кондиционеры, вызывая коррозию.

Чаще всего простое обсуждение помогает найти решение: соседи вызывают мастера или удлиняют дренажную трубку.

Варианты решения проблемы

Если соседи готовы исправить ситуацию, можно предложить такие меры:

  • Удлинить дренажную трубку и вывести её в более подходящее место, например, к газону или в специальный резервуар.
  • Очистить дренажный канал от грязи и листьев, которые особенно часто забивают его осенью.
  • Закрепить трубку под правильным углом, чтобы вода не попадала на стены дома.
  • Проверить корпус наружного блока на наличие трещин и при необходимости заменить повреждённые детали.
  • Временно подвесить ёмкость для сбора воды - пластиковую бутылку или контейнер, который легко снимать и выливать.

Что делать, если соседи бездействуют

Бывает, что добрососедские переговоры ни к чему не приводят. Тогда придётся подключать официальные инстанции:

  • Управляющая компания: согласно ст. 161 ЖК РФ, она обязана следить за состоянием фасада, а капли от кондиционера портят общее имущество. Направьте письменную жалобу с фото- или видеодоказательствами. УК обязана ответить в течение 30 дней.
  • Жилищная инспекция: если управляющая компания бездействует, жалуйтесь туда, приложив все материалы.
  • Роспотребнадзор: орган проверяет уровень шума и санитарные нормы. Капли, создающие постоянный стук или вызывающие плесень, могут быть признаны нарушением.
  • Суд: крайняя мера, если и соседи, и управляющая компания не приняли меры. В суде можно требовать обязать владельцев исправить монтаж и компенсировать ущерб по ст. 304 ГК РФ.

Как обезопасить свой кондиционер

Чтобы самому не стать причиной жалоб, позаботьтесь о правильной установке:

  • монтируйте дренажную трубку с уклоном и достаточной длиной;
  • выводите конденсат в канализацию через сифон с гидрозатвором;
  • регулярно прочищайте дренаж, особенно осенью, когда в него могут попадать листья;
  • при нехватке уклона используйте дренажный насос.

Заблаговременно позаботьтесь о дренажной системе, чтобы сохранить не только комфорт в квартире, но и добрососедские отношения.

Уточнения

Кондиционе́р — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
