Не бойтесь конфликта: что делать, если чужой кондиционер разрушает вам жизнь и фасад

Осень сама по себе щедра на дожди и сырость, но иногда к каплям за окном добавляется ещё один источник раздражающего шума — кондиционер соседей сверху. В холодные ночи, когда так хочется впустить свежий воздух в квартиру, монотонное постукивание по подоконнику или металлическому козырьку превращается в настоящий испытательный концерт. А постоянная влага способна оставить некрасивые разводы на фасаде и даже ускорить ржавление металлических конструкций.
Даже осенью кондиционеры продолжают работать — кто-то включает их в режиме осушения, чтобы убрать лишнюю влажность, а кто-то — чтобы слегка обогреть квартиру в прохладные дни. В результате на поверхности испарителя образуется конденсат, который должен уходить через дренажную трубку. Если она засорена листьями, установлена неправильно или слишком короткая, вода стекает вниз и попадает на окна и стены соседей.
"Капли из дренажа — это естественный процесс. Проблема возникает не в самой системе охлаждения, а в её установке или обслуживании", — пояснила эксперт по растениям и быту Даниэли Кардосо.
Первое, что стоит сделать, — поговорить с хозяевами кондиционера. Возможно, они просто не догадываются, что с их техники капает на ваш подоконник. Разговор лучше вести спокойно, объяснив все последствия:
Чаще всего простое обсуждение помогает найти решение: соседи вызывают мастера или удлиняют дренажную трубку.
Если соседи готовы исправить ситуацию, можно предложить такие меры:
Бывает, что добрососедские переговоры ни к чему не приводят. Тогда придётся подключать официальные инстанции:
Чтобы самому не стать причиной жалоб, позаботьтесь о правильной установке:
Заблаговременно позаботьтесь о дренажной системе, чтобы сохранить не только комфорт в квартире, но и добрососедские отношения.
