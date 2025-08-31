Одеяло, которое гарантирует вам сон без забот: как выбрать одеяло для комфортного сна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выбор одеяла — не просто задача, а настоящее искусство. Многие сталкиваются с проблемой выбора, ведь от этого зависит, как мы будем спать: не слишком ли жарко или холодно, не станет ли нам неудобно или мы не проснемся в поту. Одеяло должно быть не только теплым, но и способным регулировать тепло и влагу, чтобы сон оставался спокойным и комфортным.

Как определить нужный температурный режим

Перед покупкой важно оценить температуру в спальне. Если в вашей комнате 18-20°C, смело выбирайте теплые одеяла, такие как пуховые или с полиэстеровым наполнителем. Если в помещении более 24°C, лучше рассматривать облегченные варианты. Важно не ошибиться с выбором, чтобы избежать перегрева или недостаточного тепла.

Международный стандарт TOG поможет вам в этом. Чем выше показатель TOG, тем теплее одеяло. Для универсального одеяла на все сезоны оптимальным будет показатель от 5,5 до 8,0 TOG.

Но будьте внимательны: иногда производители могут неверно указать температуру, как это случилось с некоторыми моделями IKEA. Внимание к таким деталям поможет избежать недоразумений.

Натуральное или синтетическое? Какой наполнитель выбрать

Существует два основных типа наполнителей: натуральные и синтетические. Одеяла с натуральными наполнителями всегда стоят дороже, но, как правило, они более комфортны.

  • Пух и перо — легкие, теплоизолирующие, но требуют тщательного ухода. Наполнитель можно оценить по показателю Fill power, который говорит о его мягкости и теплоизоляционных качествах. Для идеального пуховика ищите показатель от 400 до 600 единиц.
  • Шерсть и хлопок — хорошие наполнители для зимних одеял, но хлопок со временем может сбиваться в комки.
  • Синтетические наполнители, такие как полиэстер, микрофибра и холлофайбер, отлично удерживают тепло и, при правильном выборе граммажа, могут быть комфортными даже в зимнее время. Важно помнить, что синтетика может иметь сложности с воздухопроницаемостью, из-за чего возможен перегрев.

Как выбрать размер одеяла

Размер одеяла зависит от того, сколько людей спит под ним. Стандарт для одного — 150x200 см, для двоих — от 180x200 см. Если вам и вашему партнеру нужны разные температурные условия, лучше приобрести два полуторных одеяла.

Качество чехла: хлопок или синтетика

Чехол одеяла — не менее важная деталь. Самый лучший выбор — 100% хлопок, который хорошо впитывает влагу. Чехлы с добавлением Tencel или лиоцелла из древесины эвкалипта — тоже отличная альтернатива, они более мягкие и прочные.

Как ухаживать за одеялом

Независимо от наполнителя, одеяло нужно регулярно проветривать и взбивать. Синтетические наполнители можно стирать в машинке, а вот одеяла с натуральными наполнителями лучше отдавать в химчистку, чтобы сохранить их форму и мягкость.

Одеяло для каждой ситуации

Для комфортного сна стоит иметь несколько одеял на разные сезоны. На рынке уже появились комбинированные модели, которые могут быть с разными уровнями тепла и скреплены между собой, что удобно для межсезонья.

Не забывайте о рекомендациях производителей, выбирайте качественные наполнители и следите за правильным уходом, и тогда ваше одеяло будет радовать вас долгие годы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
