Установите светильник на нужной высоте — и ваш интерьер заиграет по-новому

На самом деле, правильная высота установки светильников зависит от многих факторов, таких как высота потолков, площадь и функция помещения. Стоит учитывать также материал потолков и расположение мебели.

Размер потолочного светильника

Чтобы люстра не "занимала собой" половину комнаты, используйте правило дюжины. Измерьте длину и ширину комнаты, сложите эти величины и получите сумму. Диаметр светильника должен составлять 1/12 этой суммы.

Рекомендации по размещению светильников в разных комнатах

Над столом

Рекомендованная высота светильника над обеденным столом — от 71 до 89 см. Это зависит от размеров столешницы (чем она больше, тем выше светильник). Для длинных столов и барных стоек потребуется несколько светильников в ряд, расположенных на расстоянии не более 1 м друг от друга.

Если светильник имеет регулировку по высоте, абажур должен быть на расстоянии 30,5 см от столешницы, чтобы не задевать голову.

На кухне

Если ваша кухня не имеет верхнего ряда шкафов, светильник можно повесить выше 60 см от рабочей поверхности. Важно, чтобы:

От пола до светильника не было более 180 см.

От рабочей поверхности до края светильника было 71-86 см.

В коридоре

Светильники в коридоре должны быть установлены на высоте, чтобы между полом и светильником оставалось как минимум 210 см.

Проверьте, чтобы:

Люстра или шнур не мешали открыванию шкафов или дверей.

Светильник не был в зоне риска задевания при размахивании руками.

В гостиной

В центре комнаты люстра должна висеть на высоте около 210 см от пола. Если светильник размещается над журнальным столиком или мебелью, высоту можно немного уменьшить, чтобы избежать слепящего эффекта и обеспечить удобство передвижения.

В спальне

Стандартная высота размещения светильников в спальне — 210 см от пола. Если светильник висит прямо над кроватью, важно учесть, что расстояние от головы до светильника при встании на колени не должно быть меньше 152 см. Примерьте на бумаге перед установкой.

Для натяжных потолков

В помещениях с натяжными потолками нужно учитывать, что материал полотна чувствителен к высоким температурам и может деформироваться. Накладные модели с закрытым плафоном не рекомендуется использовать, так как они нагреваются.

Лучше выбирать люстры с хрустальными подвесками или открытыми плафонами, направленными в разные стороны.

Ванная комната

Наиболее популярное решение для ванной — бра, размещенные по бокам зеркала. В последнее время популярны подвесные светильники, которые устанавливаются под углом 60° для работы с освещением. Это позволяет создать правильное освещение для ванны и туалета.

Холл с высоким потолком

В холле с высоким потолком рекомендуется повесить люстру на высоте 200-210 см от пола. Если холл двусветный, светильник должен висеть не ниже уровня второго этажа.

Если в холле на уровне второго этажа находится окно, люстра должна быть установлена по центру окна, чтобы ее было видно снаружи.

Уточнения

