Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сафари превратилось в цирк: как один турист поставил под удар целую индустрию
Установил новый комплект колодок — теперь хуже торможение: какой шаг забывают перед установкой
Сутулость и сколиоз не приговор: вот как спасти позвоночник
Аллергия сдаётся: редкие породы кошек, с которыми можно жить спокойно
Когда уход становится стрессом: что происходит с кожей при частой смене средств
Лунные породы шепчут о древних катастрофах: удары астероидов объяснили тайну магнетизма спутника
Уровень железа взлетит до небес: эти 5 растительных продуктов — настоящий эликсир здоровья
Этот простой трюк сделает ваши блины тонкими, эластичными и воздушными — попробуйте сами
Лариса Долина готовит грандиозный юбилей: Кремль, звёздные гости и искромётное шоу

Закрывать дверь в спальню ночью не просто привычка: вот что происходит, когда вы забываете об этом

2:22
Недвижимость

Кажется, что оставить двери в спальне открытыми — это просто удобный способ проветрить комнату или держать контроль за детьми. Но такая привычка может привести к серьезным последствиям. Врачи и эксперты уверены: закрытие дверей ночью — это важный шаг для обеспечения вашего комфорта и безопасности.

Интерьер маленькой квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер маленькой квартиры

Безопасность прежде всего: защита от огня

Главная причина, по которой двери в спальне стоит закрывать — это безопасность в случае пожара. В случае возгорания огонь будет распространяться гораздо быстрее через открытые двери. Закрытые же двери дают вам драгоценное время на эвакуацию, замедляя распространение огня и токсичного дыма.

Спокойный сон: блокировка внешних звуков

Еще одна важная причина закрывать двери — это уменьшение внешнего шума. В спальне должен быть минимальный уровень звуковых помех, чтобы обеспечивался качественный сон и восстановление сил. В условиях шумного города или квартиры, где постоянно слышен разговор, телевизор или другие раздражители, закрытые двери могут стать важным элементом для полноценного отдыха. Попробуйте — и вы заметите разницу!

Защита от незваных гостей

Закрытие дверей также помогает защититься от незваных гостей. Если вы услышите подозрительный шум, вы сможете подготовиться, закрыв дверь на замок, что даст вам время для принятия мер. Даже если телефон находится в другой комнате, вы сможете спокойно позвонить в полицию, зная, что дверь закрыта, и вы защищены.

Энергетический баланс и спокойствие

В традиционном китайском учении фэн-шуй закрытые двери считаются важным элементом для поддержания позитивной энергии Ци в доме. Когда двери остаются открытыми, хорошая энергия уходит, а негативная — проникает внутрь. Закрытые двери способствуют гармонии и спокойствию, создавая благоприятную атмосферу для отдыха и душевного равновесия.

Закрытие дверей на ночь — это простая привычка, которая улучшит вашу безопасность и качество сна. Привнесите спокойствие и защиту в вашу жизнь, закрыв двери спальни и создав атмосферу для отдыха и безопасности.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающий проём.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Экономика и бизнес
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина Аудио 
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Установил новый комплект колодок — теперь хуже торможение: какой шаг забывают перед установкой
Сутулость и сколиоз не приговор: вот как спасти позвоночник
Аллергия сдаётся: редкие породы кошек, с которыми можно жить спокойно
Когда уход становится стрессом: что происходит с кожей при частой смене средств
Лунные породы шепчут о древних катастрофах: удары астероидов объяснили тайну магнетизма спутника
Уровень железа взлетит до небес: эти 5 растительных продуктов — настоящий эликсир здоровья
Этот простой трюк сделает ваши блины тонкими, эластичными и воздушными — попробуйте сами
Лариса Долина готовит грандиозный юбилей: Кремль, звёздные гости и искромётное шоу
Для одних — шанс сэкономить, для других — возможность путешествовать в компании: этот секрет меняет опыт путешествий
Эти собаки живут в квартире так тихо, что соседи и не догадываются об их существовании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.