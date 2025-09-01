Кипяток в раковине: сантехники раскрыли главный секрет — безопасно или смертельно опасно для труб

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Когда мы готовим макароны или картошку, мы часто сливаем кипяток в раковину. Возникает вопрос: может ли кипящая вода повредить трубы?

Человек выливает кипяток в раковину
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек выливает кипяток в раковину

Существует множество народных методов для решения бытовых задач. Некоторые из них действительно эффективны, другие — не более чем миф.

Например, считается, что лимон помогает удалить пятна от лака для ногтей. Однако жидкость для снятия лака справляется с этой задачей гораздо быстрее и эффективнее. Или популярное мнение, что зубная паста лечит прыщи. На самом деле это может вызвать раздражение кожи и не ускоряет заживление.

Также известен рецепт с пищевой содой и уксусом, который вызывает бурную реакцию с выделением углекислого газа. Хотя это зрелище впечатляет, оно не всегда эффективно для чистки. Лучше использовать соду и уксус по отдельности: сначала потереть содой, затем прополоскать уксусом.

Некоторые домашние методы могут быть даже опасными. Например, эксперименты с химическими веществами без соответствующих мер предосторожности могут привести к неприятным последствиям, пишет noklapja.hu.

Горячая вода для труб: польза или вред?

Многие считают, что горячая вода может прочистить канализацию, растворяя отложения в трубах. Но так ли это на самом деле?

Сантехники утверждают, что горячая вода безопасна для труб. Современные трубы выдерживают температуру до 130 °C, поэтому кипяток (100 °C) не представляет опасности. Однако постоянно заливать кипяток в трубы не стоит. Периодическое использование горячей воды — это нормально.

Натуральный способ очистки труб

Горячая вода не только безопасна, но и полезна для канализации. Она помогает смывать жир и остатки пищи, предотвращая засоры. Кипяток действует как естественное чистящее средство без химикатов и дополнительных затрат.

Для усиления эффекта можно добавить в горячую воду немного средства для мытья посуды. Пена от средства помогает горячей воде проникать в труднодоступные места и удалять даже стойкие загрязнения. Этот метод подходит не только для кухни, но и для ванной комнаты — для чистки раковин и душевых кабин.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
