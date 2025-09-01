Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходите и худейте: названо точное количество шагов, чтобы терять вес без диет
Как защитить удочку за копейки: как хранить удилища без путаницы и повреждений
Конец эпохи скучных бутербродов: такая намазка вытесняет привычную ветчину
Зоомагазины в ярости: как собрать для кота развлекательный центр из того, что есть под рукой
Порция утром — и вечер становится жарче: еда, после которой партнёр становится особенно интересен
Сашин вердикт: восьмилетний сын Андрея Малахова раскритиковал Париж
Не откладывайте на зиму: 11 проверок, которые помогают подготовить тело к здоровой беременности
Вторжение без оружия: насекомые-пришельцы способны изменить карту биоразнообразия
Экология и тормоза: чем опасна пыль от колодок и как с ней борются

Тайная угроза в вашем доме: эта зона — главный источник пыли, и вы её игнорируете

Недвижимость

Борьба с пылью — повседневная задача в каждом доме. Несмотря на регулярную уборку, одна зона остаётся вне нашего внимания и собирает большое количество пыли. Эта зона, скрытая от глаз, становится настоящим рассадником летающих частиц. Её игнорирование может привести к ухудшению качества воздуха и появлению проблем со здоровьем.

Мужчина моет натяжной потолок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина моет натяжной потолок

Пропылесос под диваном, чистка выключателей или протирание пыли с нижних полок — это хорошо, но некоторые углы остаются незамеченными. Повседневные заботы, нехватка времени или просто невнимательность делают эти места "запретными зонами". Однако скопление пыли в таких уголках может стать источником аллергенов, ухудшая самочувствие.

Невидимая глазу пыль состоит из мелких частиц: омертвевшей кожи, текстильных волокон и загрязняющих веществ. Они оседают в труднодоступных местах, накапливаясь и создавая проблемы. Поэтому важно уделять внимание таким зонам, чтобы защитить свой дом и близких, напоминает deco.journaldesfemmes.fr.

Особенно много пыли скапливается на верхней части рам и дверей. Это труднодоступное пространство часто остаётся без внимания, хотя там образуется толстый и липкий слой пыли. Регулярная уборка этих поверхностей микрофибровой салфеткой или телескопической щёткой предотвращает накопление пыли, улучшая качество воздуха и снижая риск аллергии.

Чтобы поддерживать чистоту в доме, не забывайте протирать пыль в верхних зонах. Это простое действие поможет создать здоровую и комфортную атмосферу.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Рабочие специальности в цене: кто нужен российской экономике прямо сейчас
Утренний ритуал под новым углом: добавляю это в кофе и забываю о болезнях — вот что происходит
Бабье лето обмануло Британию: вот почему сентябрь не будет тёплым
Вселенная хранит тайну гигантской структуры: новое открытие меняет наше представление о космосе
Уход без уколов: кислородные процедуры, которые творят чудеса за 30 минут
Многодетная мать Оксана Самойлова слегла под капельницу перед 1 сентября
Виброплатформы стали трендом: вот как лучше всего использовать этот тренажёр
Красота или склад? Эти приёмы сделают любой стеллаж дизайнерским
Самый колючий панк древности: природа сделала динозавра с шипами круче, чем у рок-звезды
Его пили бабушки, а теперь пьют модели: странная субстанция, способная перезапустить обмен веществ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.