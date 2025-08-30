Перепланировка прихожей делает даже старую квартиру визуально дороже

В типовой городской квартире прихожая занимает совсем немного места, но именно этот небольшой участок зачастую вызывает самые жаркие споры при перепланировке. Стоит ли отдавать его в пользу комнаты или кухни? Решение зависит не только от размеров жилья, но и от образа жизни семьи.
Главный аргумент сторонников объединения прихожей с жилыми комнатами — увеличение полезной площади. Даже несколько дополнительных метров могут существенно изменить восприятие пространства.
Убирая перегородку, хозяева получают открытую планировку: входная дверь ведет прямо в гостиную или кухню-гостиную. Визуально квартира становится шире, светлее, исчезает ощущение тесноты. Особенно ценен такой прием для малогабаритных квартир.
Когда жилье используется одним человеком или молодой парой, отказ от прихожей может быть оправдан. Приходишь домой — и сразу оказываешься в жилой зоне. Для студентов или людей, не обременённых большим количеством вещей, это практично.
В старых планировках встречаются прихожие площадью 10-15 м². Перепланировка позволяет "откусить" часть под кухню или гардеробную. Таким образом, пространство используется максимально эффективно.
Многие задумываются о сносе стены ради того, чтобы при входе сразу открывалась перспектива с окнами. Такой приём делает интерьер воздушнее, а вид из квартиры — частью первого впечатления.
Однако отказ от прихожей не всегда оказывается выигрышным решением. Есть нюансы, о которых стоит подумать заранее.
Любые изменения планировки требуют согласования. Нельзя объединять газифицированную кухню с жилой комнатой, а несущие стены трогать строго запрещено.
Россия — страна долгих зим и "грязного сезона". Верхней одежды, обуви, зонтов и аксессуаров у семьи всегда много. Если убрать прихожую, придется продумывать вместительную систему хранения в другой части квартиры.
Без буферной зоны у входа вся грязь и влага с улицы попадает в жилые комнаты. Даже аккуратным людям сложно поддерживать чистоту, если грязная обувь хранится прямо у дивана.
В многодетных семьях необходимость одновременно одеваться и раздеваться сразу нескольким людям превращает входную зону в "узкое место". Прихожая в таких случаях нужна хотя бы минимальная.
Прихожая работает как шумоизоляционный барьер. Если её убрать, разговоры соседей и звуки подъезда будут лучше слышны в квартире.
Необязательно сносить все стены. Иногда достаточно убрать только часть перегородки, оставив простенок для шкафа или зеркала. Другой вариант — условное зонирование: выделение входной зоны с помощью напольного покрытия, цвета стен или лёгкой перегородки-стеллажа.
Если квартира небольшая, а жильцов немного, объединение прихожей с комнатой действительно добавит ощущение свободы. Но в семейных интерьерах, где важна практичность, отказ от прихожей часто оборачивается неудобствами.
Лучшее решение — искать баланс: частичная перепланировка или грамотное зонирование позволяют и расширить пространство, и сохранить функциональность.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.