Простая перестановка мебели экономит метры — и скромная квартира становится просторной

Иногда хочется легкости, свежести и уюта, а старые вещи и привычные интерьеры начинают казаться скучными. При этом вовсе не обязательно делать капитальный ремонт или тратить огромные суммы. Иногда достаточно пары идей, чтобы гостиная приобрела новый облик.

Фокус на стену над диваном

В старинной квартире в Чикаго редактор Даниэль Мосс оформила пространство в светлой сливочной гамме и украсила его крупной абстрактной картиной. Именно она стала главным акцентом интерьера.

Совет: попробуйте сделать стену за диваном центром внимания. Это может быть яркая картина, крупное зеркало, галерея фотографий или даже коллекция постеров. А если у вас есть камин, внимание можно сместить на него — интерьер сразу заиграет по-новому.

Украшение журнального столика

Декоратор Стэйси Флиннер уверена, что журнальный столик — ключ к атмосфере в гостиной. Она использует простую формулу: книга, винтажный аксессуар и органический элемент вроде цветов или растений.

Совет: превратите беспорядок на столике в стильную композицию. Поможет поднос, несколько интересных книг, любимая безделушка и небольшой букет. Меняйте элементы местами — и комната будет выглядеть свежо каждый раз.

Прием "большого масштаба"

Дизайнер Мелисса Миранда оформила свою гостиную в белом цвете, но добавила впечатляющие элементы: пальму во всю высоту комнаты и огромное зеркало.

Совет: используйте один крупный предмет, чтобы задать тон пространству. Это может быть габаритный диван, антикварный шкаф или высокий торшер. Такой элемент привлечет внимание и визуально увеличит комнату.

Перестановка на полках

Нью-йоркская жительница Жаклин Клер сделала открытый стеллаж перегородкой между гостиной и спальней. Книги она разложила по цвету, а часть уложила горизонтально.

Совет: выделите время для рестайлинга книжных полок. Можно расставить книги по цветам, завернуть в обложки одного оттенка или добавить необычные держатели. Даже такие мелочи меняют восприятие комнаты.

Цветовые акценты

Эбби Тейлор из Сиэттла решила отказаться от бежевых стен в пользу света и цвета. Несколько ярких подушек, коврик и картины преобразили ее жилище.

Совет: не нужно перекрашивать стены. Добавьте цвет в виде текстиля, декора или мебели. Яркая ваза, подушки, картина или даже стул другого оттенка способны оживить всю гостиную.

Детские рисунки в интерьере

В квартире Шона Тайса и Кристи Хадек место в гостиной заняли не только фотографии, но и забавные детские рисунки в рамках.

Совет: выберите несколько рисунков вашего ребенка, оформите их в одинаковые рамки и повесьте над диваном или у рабочего стола. Получится уникальная и трогательная галерея.

Игра с текстурами

На Мауи дизайнер Келси Ванде Вельден оформила дом в стиле бохо, добавив множество фактур — от пледов до ковров и металлических аксессуаров.

Совет: комбинируйте разные материалы — бархат, шерсть, мех, дерево, металл. Даже пара новых подушек с фактурными чехлами или коврик могут создать ощущение уюта и многослойности.

Обновление фотографий

Бруклинские жители Коди МакБарнет и Дуглас Фрид любят окружать себя воспоминаниями о путешествиях. Их гостиная украшена многочисленными рамками с фотографиями.

Совет: замените старые фото на новые. Такое обновление занимает считаные минуты, но создаёт ощущение перемен и свежести в интерьере.

Простая перестановка мебели

В съемной квартире Ламонта и Кори Маги мебель расставлена так, что даже скромные метры кажутся просторными.

Совет: попробуйте переставить мебель. Перед этим можно "поиграть" с планировкой на бумаге или в бесплатных приложениях. Иногда даже небольшие изменения полностью меняют восприятие комнаты.

Работа с пустыми углами

Жители Сан-Франциско Джоанн Чен и Джордж Ху оформили просторное жилье с большими окнами, наполнив его светом и воздухом.

Совет: загляните в углы гостиной. Поставьте туда кресло, большое растение или повесьте постер. Даже небольшой акцент в пустом месте делает комнату более завершенной.

Американский подход к оформлению интерьеров доказывает: чтобы преобразить гостиную, не нужно больших вложений. Достаточно взглянуть на привычные вещи под другим углом — и ваш дом станет стильнее и уютнее.

