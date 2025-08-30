Простая перестановка мебели экономит метры — и скромная квартира становится просторной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:00
Недвижимость

Иногда хочется легкости, свежести и уюта, а старые вещи и привычные интерьеры начинают казаться скучными. При этом вовсе не обязательно делать капитальный ремонт или тратить огромные суммы. Иногда достаточно пары идей, чтобы гостиная приобрела новый облик. 

Обновленная гостиная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обновленная гостиная

Фокус на стену над диваном

В старинной квартире в Чикаго редактор Даниэль Мосс оформила пространство в светлой сливочной гамме и украсила его крупной абстрактной картиной. Именно она стала главным акцентом интерьера.

Совет: попробуйте сделать стену за диваном центром внимания. Это может быть яркая картина, крупное зеркало, галерея фотографий или даже коллекция постеров. А если у вас есть камин, внимание можно сместить на него — интерьер сразу заиграет по-новому.

Украшение журнального столика

Декоратор Стэйси Флиннер уверена, что журнальный столик — ключ к атмосфере в гостиной. Она использует простую формулу: книга, винтажный аксессуар и органический элемент вроде цветов или растений.

Совет: превратите беспорядок на столике в стильную композицию. Поможет поднос, несколько интересных книг, любимая безделушка и небольшой букет. Меняйте элементы местами — и комната будет выглядеть свежо каждый раз.

Прием "большого масштаба"

Дизайнер Мелисса Миранда оформила свою гостиную в белом цвете, но добавила впечатляющие элементы: пальму во всю высоту комнаты и огромное зеркало.

Совет: используйте один крупный предмет, чтобы задать тон пространству. Это может быть габаритный диван, антикварный шкаф или высокий торшер. Такой элемент привлечет внимание и визуально увеличит комнату.

Перестановка на полках

Нью-йоркская жительница Жаклин Клер сделала открытый стеллаж перегородкой между гостиной и спальней. Книги она разложила по цвету, а часть уложила горизонтально.

Совет: выделите время для рестайлинга книжных полок. Можно расставить книги по цветам, завернуть в обложки одного оттенка или добавить необычные держатели. Даже такие мелочи меняют восприятие комнаты.

Цветовые акценты

Эбби Тейлор из Сиэттла решила отказаться от бежевых стен в пользу света и цвета. Несколько ярких подушек, коврик и картины преобразили ее жилище.

Совет: не нужно перекрашивать стены. Добавьте цвет в виде текстиля, декора или мебели. Яркая ваза, подушки, картина или даже стул другого оттенка способны оживить всю гостиную.

Детские рисунки в интерьере

В квартире Шона Тайса и Кристи Хадек место в гостиной заняли не только фотографии, но и забавные детские рисунки в рамках.

Совет: выберите несколько рисунков вашего ребенка, оформите их в одинаковые рамки и повесьте над диваном или у рабочего стола. Получится уникальная и трогательная галерея.

Игра с текстурами

На Мауи дизайнер Келси Ванде Вельден оформила дом в стиле бохо, добавив множество фактур — от пледов до ковров и металлических аксессуаров.

Совет: комбинируйте разные материалы — бархат, шерсть, мех, дерево, металл. Даже пара новых подушек с фактурными чехлами или коврик могут создать ощущение уюта и многослойности.

Обновление фотографий

Бруклинские жители Коди МакБарнет и Дуглас Фрид любят окружать себя воспоминаниями о путешествиях. Их гостиная украшена многочисленными рамками с фотографиями.

Совет: замените старые фото на новые. Такое обновление занимает считаные минуты, но создаёт ощущение перемен и свежести в интерьере.

Простая перестановка мебели

В съемной квартире Ламонта и Кори Маги мебель расставлена так, что даже скромные метры кажутся просторными.

Совет: попробуйте переставить мебель. Перед этим можно "поиграть" с планировкой на бумаге или в бесплатных приложениях. Иногда даже небольшие изменения полностью меняют восприятие комнаты.

Работа с пустыми углами

Жители Сан-Франциско Джоанн Чен и Джордж Ху оформили просторное жилье с большими окнами, наполнив его светом и воздухом.

Совет: загляните в углы гостиной. Поставьте туда кресло, большое растение или повесьте постер. Даже небольшой акцент в пустом месте делает комнату более завершенной.

Американский подход к оформлению интерьеров доказывает: чтобы преобразить гостиную, не нужно больших вложений. Достаточно взглянуть на привычные вещи под другим углом — и ваш дом станет стильнее и уютнее.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
