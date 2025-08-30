Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Несколько зёрен — и муравейник исчезает на глазах: поможет всего один привычный продукт питания
Нюд отходит на второй план: макияж глаз снова требует палетку, кисти и смелые цвета из 2009-го
Спасает рассаду, лечит почву и отпугивает кошек: бабушка использовала это ещё в 70-х, и урожай был рекордный
Полезные привычки, которые разрушают печень быстрее алкоголя: эти три врага прячутся на вашей кухне
Когда тесто встречает сосиску: история одного кулинарного романа
Думаете, это простой питомец? Почему уход за крысой на самом деле сложнее, чем за кошкой
Дюны высотой с небоскрёб и слой песка толщиной в ладонь — что прячется в сердце Сахары
Спасательный круг для шахтёров: сколько предприятий получат поддержку
Давление падает, следов нет: как найти невидимую утечку воздуха в шинах

Общая кровать не всегда полезна, раздельные спальни делают сон крепче

4:04
Недвижимость

Хороший сон — важнейшая часть здоровья и семейного благополучия. Но в последние годы привычка супругов спать в одной кровати постепенно теряет статус единственной "правильной". Всё чаще пары приходят к решению разделить не только кровати, но и спальни. Почему это становится нормой и в чем преимущества такого подхода?

Раздельный сон супругов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раздельный сон супругов

Привычки и возраст

Сегодня люди вступают в брак позже, чем раньше. Средний возраст женихов и невест увеличился примерно на три года за последние полтора десятилетия. Это значит, что к моменту создания семьи у каждого уже есть свои устоявшиеся привычки.

Поменять их непросто, а зачастую и вовсе невозможно. Поэтому вопрос сна становится особенно острым. Если одному удобно засыпать с лампой, а другому — только в полной темноте, конфликт неизбежен.

Равноправие в отношениях

Современный брак всё реже строится по схеме "женщина — хранительница очага любой ценой". Сегодня оба партнёра чаще стремятся к балансу и взаимному уважению. Женщины особенно остро отстаивают свои интересы, не желая приносить в жертву даже такие, казалось бы, мелочи, как качество сна. И это не каприз, а осознанный выбор ради здоровья и гармонии.

Физиологические причины

Иногда дело вовсе не в психологии, а в простой физиологии:

  • Один из супругов храпит, мешая другому спать.
  • Значительная разница в весе приводит к "провалам" в матрасе.
  • Разные биоритмы — кто-то встаёт в 4 утра, другой любит поспать подольше.
  • Дети в доме — временно папу отселяют, чтобы мама могла спокойно ухаживать за малышом.

Все эти ситуации создают напряжение. Но стоит перенести один из факторов в отдельную спальню — и конфликт исчезает.

Комфортная температура и воздух

Казалось бы, мелочь — открыть окно или закрыть его на ночь. Но для одного — это гарантия глубокого сна, для другого — холодные ноги и бессонница. Разные температурные предпочтения становятся одной из самых частых причин для разделения спален.

Влияние на качество сна

Учёные отмечают, что движения и привычки одного партнёра отнимают у другого в среднем около часа полноценного сна за ночь. Это отражается на нервной системе, работоспособности и даже сексуальном влечении. Дефицит сна делает человека раздражительным, а отношения — напряжёнными.

Интроверты и личное пространство

Особенно остро необходимость в отдельной спальне ощущают интроверты. Для них личная территория — это способ восстановиться, перезагрузиться и почувствовать контроль над ситуацией. Если партнёр уважает это, то отношения становятся более крепкими и осознанными.

Эстетическая сторона

Не все готовы видеть любимого человека в состоянии "только что проснулся". Вопрос не в отсутствии любви, а в ощущении собственной привлекательности. Для кого-то естественность важнее всего, а для других привычнее встречать партнёра ухоженным и бодрым. Отдельная спальня в таком случае решает проблему без упрёков и компромиссов.

Статистика разводов

Любопытный факт: около 7% браков распадаются именно из-за проблем с совместным сном. Казалось бы, мелочь — но она подтачивает отношения медленно и неотвратимо. Решение простое: раздельные кровати или даже спальни.

Итог: вместе или отдельно

Нет универсального ответа на вопрос, как правильно. Одним комфортно делить кровать и подушку, другим — важнее иметь собственное пространство. Но главное в этой ситуации — честный диалог между супругами и уважение к потребностям друг друга. И если раздельный сон помогает сохранить любовь и гармонию, значит, он того стоит.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную
Недвижимость
Плесень разъедает стены и портит ремонт — но простой приём спасает ванную Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Последние материалы
Нюд отходит на второй план: макияж глаз снова требует палетку, кисти и смелые цвета из 2009-го
Спасает рассаду, лечит почву и отпугивает кошек: бабушка использовала это ещё в 70-х, и урожай был рекордный
Полезные привычки, которые разрушают печень быстрее алкоголя: эти три врага прячутся на вашей кухне
Когда тесто встречает сосиску: история одного кулинарного романа
Думаете, это простой питомец? Почему уход за крысой на самом деле сложнее, чем за кошкой
Дюны высотой с небоскрёб и слой песка толщиной в ладонь — что прячется в сердце Сахары
Спасательный круг для шахтёров: сколько предприятий получат поддержку
Давление падает, следов нет: как найти невидимую утечку воздуха в шинах
Силовые против кардио: вот что сжигает жир реально быстрее
От Пунта-Миты до Бангкока: четыре отеля, которые доказали что Four Seasons вне конкуренции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.