Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки

Поддерживать дом в идеальной чистоте можно без дорогих средств и многочасовой уборки. Белен Смит, автор популярного канала, делится с подписчиками простыми хитростями, которые позволяют навести порядок быстро и эффективно — используя то, что у вас уже есть под рукой.

Стекла и зеркала без разводов

"Конечно, вы устали видеть их такими", — говорит Белен, показывая стекло с отпечатками пальцев.

То же самое часто случается с экранами и техникой. Решение простое — домашний спрей:

200 мл воды

200 мл уксуса для уборки

немного ополаскивателя

несколько капель средства для мытья посуды

Смесь переливается в распылитель и отлично подходит для зеркал, стекол и любых гладких поверхностей. Поверхность блестит, а новые следы появляются гораздо медленнее.

Пыль и блеск мебели

"Пыль — это то, чего мы не можем избежать”, — признаётся Белен.

Чтобы держать её под контролем и добавить мебели сияния, она предлагает натуральный полироль:

1 ст. ложка оливкового масла

капля жидкости для посуды

немного уксуса

вода

несколько капель ароматизатора

Эта смесь хороша для дверей и мебели, а для деликатных поверхностей уксус лучше убрать. Всего несколько движений микрофибровой салфеткой — и результат заметен сразу.

Кухня и лимонный блеск

Раковина, посудомоечная машина и микроволновка вернут себе свежий вид с помощью лимона и соды:

половинка лимона

½ ст. ложки пищевой соды

Этой смесью удобно протирать раковину: она убирает жир, устраняет запахи и возвращает металлический блеск. Тот же способ подходит для внутренней очистки посудомоечной машины и микроволновки.

Чистота без лишней химии

Подобные трюки отражают современный подход к уборке: доступные продукты, меньше агрессивной химии и больше устойчивости. Особенно ценят их те, у кого нет времени на долгие генеральные уборки, но при этом хочется, чтобы дом всегда выглядел безупречно.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. Вдыхание даже не токсичной пыли в чрезмерно большом количестве вызывает развитие неизлечимых и необратимых заболеваний — пневмокониозов (силикоз, антракоз и др.).

