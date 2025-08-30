Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:12
Недвижимость

Поддерживать дом в идеальной чистоте можно без дорогих средств и многочасовой уборки. Белен Смит, автор популярного канала, делится с подписчиками простыми хитростями, которые позволяют навести порядок быстро и эффективно — используя то, что у вас уже есть под рукой.

Чистка деревянных кухонных шкафов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка деревянных кухонных шкафов

Стекла и зеркала без разводов

"Конечно, вы устали видеть их такими", — говорит Белен, показывая стекло с отпечатками пальцев.

То же самое часто случается с экранами и техникой. Решение простое — домашний спрей:

  • 200 мл воды
  • 200 мл уксуса для уборки
  • немного ополаскивателя
  • несколько капель средства для мытья посуды

Смесь переливается в распылитель и отлично подходит для зеркал, стекол и любых гладких поверхностей. Поверхность блестит, а новые следы появляются гораздо медленнее.

Пыль и блеск мебели

"Пыль — это то, чего мы не можем избежать”, — признаётся Белен.

Чтобы держать её под контролем и добавить мебели сияния, она предлагает натуральный полироль:

  • 1 ст. ложка оливкового масла
  • капля жидкости для посуды
  • немного уксуса
  • вода
  • несколько капель ароматизатора

Эта смесь хороша для дверей и мебели, а для деликатных поверхностей уксус лучше убрать. Всего несколько движений микрофибровой салфеткой — и результат заметен сразу.

Кухня и лимонный блеск

Раковина, посудомоечная машина и микроволновка вернут себе свежий вид с помощью лимона и соды:

  • половинка лимона
  • &frac12 ст. ложки пищевой соды

Этой смесью удобно протирать раковину: она убирает жир, устраняет запахи и возвращает металлический блеск. Тот же способ подходит для внутренней очистки посудомоечной машины и микроволновки.

Чистота без лишней химии

Подобные трюки отражают современный подход к уборке: доступные продукты, меньше агрессивной химии и больше устойчивости. Особенно ценят их те, у кого нет времени на долгие генеральные уборки, но при этом хочется, чтобы дом всегда выглядел безупречно.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. Вдыхание даже не токсичной пыли в чрезмерно большом количестве вызывает развитие неизлечимых и необратимых заболеваний — пневмокониозов (силикоз, антракоз и др.).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки
Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа
Вся страна узнает о жизни чемпиона: как проходили съёмки роликов Овечкина и его семьи
Забудьте о привычной заправке: секрет, который сделает винегрет непревзойдённым
Не так всё просто: что ждет поклонников Audi A7 и S7 в ближайшие годы
Это лекарство от вздутия живота есть у каждого на кухне, только не все об этом знают
Удиви и восхити: как носить самую странную куртку осени 2025, чтобы быть в тренде
Куклы с ChatGPT заменят внуков: как в Корее помогают одиноким старикам
Предсказание катастрофы в манге подорвало туризм в Японии? Как курорты оправляются от удара
Эта частая привычка есть у 90% пар, и она реально разрушает семьи
