Маленькое помещение — большие запасы: мини-погреб становится главным помощником хозяина

Хранение урожая — это часть традиционного уклада на даче или в загородном доме. Однако далеко не все задумываются о строительстве погреба, хотя именно он позволяет максимально долго сохранять овощи, фрукты и домашние заготовки.
Почему погреб считается затратным проектом, какие бывают его разновидности и как правильно организовать хранение — разберем подробно.
Многие владельцы домов считают устройство погреба слишком дорогим удовольствием.
"Сооружение подвального этажа обходится почти вдвое дороже постройки надземного", — сказала дизайнер Светлана Тихонова.
Причина в том, что для полноценного подвала требуется продуманная гидроизоляция, вентиляция и защита от сырости. Без этих решений помещение быстро становится непригодным для хранения.
Перед тем как копать котлован под погреб, необходимо заказать исследование грунта. Геоподоснова покажет, не затопит ли помещение весной или после дождей. Если подвал окажется в зоне грунтовых вод, исправить ситуацию будет крайне сложно и дорого.
Прежде чем строить, стоит определиться, какой формат нужен именно вам:
Вход в погреб может располагаться как с улицы, так и внутри дома. Удобнее всего делать его рядом с кухней или в зоне прихожей. Для больших подвалов часто используют наружный вход, а небольшие хранилища совмещают с цокольным этажом.
Хранение продуктов стоит организовывать там, где они используются чаще всего. В городе эту роль выполняет балкон, в частном доме — кладовка при кухне. Такое решение избавляет от необходимости уходить глубоко под землю и делает процесс хранения более удобным.
"Выделите пространство в районе кухни размером примерно 2х2,5 метра и установите кондиционер — температура будет близка к +16 °С", — пояснил дизайнер Александр Батеньков.
Такой вариант позволяет обойтись без рытья котлована и поддерживать стабильный режим хранения без перепадов влажности.
Чаще всего погреб строят ниже уровня промерзания грунта. Но важно помнить: если рядом располагается котельная или другие источники тепла, температура может подняться слишком высоко, и овощи испортятся.
Большинство овощей и фруктов лучше сохраняются при низких температурах:
Холод помогает сохранить вкус и питательные свойства урожая.
"Гидроизоляция — это первое и самое главное, о чем нужно позаботиться", — отметила дизайнер Наталия Максименко.
Экономить на ней нельзя: дешевле перестраховаться, чем каждый год бороться с плесенью и сыростью.
"Погреб обязательно должен быть оборудован вентиляцией и дренажной системой", — подчеркнула декоратор Ирина Моторина.
Наклон пола и насос помогут откачивать грунтовые воды. Розетки лучше располагать выше обычного уровня, чтобы избежать коротких замыканий при возможном подтоплении.
"Уборка станет проще, если предусмотреть слив в канализацию", — посоветовала дизайнер Дарья Назаренко.
Такой подход обеспечивает защиту дома от протечек и упрощает уход за помещением.
Правильный воздухообмен предотвращает появление плесени и грибка. Постоянная вентиляция в погребе — обязательное условие, без которого продукты быстро испортятся.
Широкий и удобный вход, хорошо освещенная лестница и отсутствие рискованных конструкций — важные условия. Не лишним будет провести в погреб телефон на случай непредвиденной ситуации.
Стеллажи и полки должны быть крепкими, так как на них будут храниться тяжелые заготовки. Для удобства можно предусмотреть выдвижные ящики, морозильник, винный шкаф или рабочий стол для упаковки продуктов.
Построить погреб своими руками непросто, но при правильном подходе он станет надежным местом для хранения урожая и заготовок, сохраняя их вкус и свежесть в течение долгого времени.
По́греб - постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции. Стены погреба обычно выполняют из кирпича, камня, бетона, дерева и других строительных материалов.
