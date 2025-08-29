Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадка сна на полу: почему кошки демонстративно игнорируют мягкие кроватки
Сотрудники раскрыли секрет: как ИИ в переписке руководителей подрывает их репутацию
Секатор превращает сад в пустыню: растения, которые нельзя трогать осенью
Шумная защита: простая сигнализация, которую можно собрать за 10 минут в палатке
Витамин С против последствий отпуска: ТОП-10 масок для мгновенного преображения кожи
Гордон бьёт тревогу: Товстик пытается продать дом жены Елены у неё за спиной
Лавров в свитере не спасёт: челябинская промышленность переживает не лучшие времена
Немецкий автопром трещит по швам: каждый день без работы остаются 140 человек
Авокадо стал мягким за секунды: 3 способа, которые сработают даже в экстренной ситуации

Духовка засияет: один домашний рецепт очистки духовки работает всегда

1:43
Недвижимость

Сортировка вещей и уборка — это не только порядок, но и способ вспомнить забытые когда-то полезные советы. Автор и телеведущая Бегонья Перес, известная своим умением передавать простые, но эффективные идеи, делится приёмами, которые помогают поддерживать дом в чистоте и гармонии.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Перес отмечает: современные моющие средства часто обладают бактерицидным эффектом. Это значит, что они не просто очищают, но и дезинфицируют поверхности, где скапливаются остатки еды и грязь.

Ежедневный уход за духовкой

Духовка — одно из самых уязвимых мест на кухне. Чтобы она не превращалась в источник проблем, достаточно после каждого использования очищать её стены:

  • дожидаться полного остывания;
  • протирать зелёной губкой;
  • использовать нейтральное средство для мытья посуды.

Такой уход помогает избежать накопления жира и налёта.

Когда пятна слишком стойкие

Если же жир и нагар уже успели "прикипеть", то Перес рекомендует более радикальный метод.

"Опорожните духовку и хорошо смочите всю основу уксусом для очистки; затем посыпьте пищевой содой по всей основе, настаивая на самых инкрустированных пятнах. Идея состоит в том, чтобы создать пасту, которая покрывает всю поверхность и стены”, — рекомендует Бегония Перес.

После этого включите духовку на 90 °C на 10 минут, затем выключите и оставьте минимум на два часа.

Когда смесь "отработает", удалите её влажной тряпкой, а для финальной очистки снова используйте нейтральное средство и губку.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Новости спорта
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Последние материалы
Парадокс немецкого образования: русский язык стал популярнее, педагогов нет
Вотум недоверия как начало конца: Макрон попал в ловушку левых
17 сёл в огне: Украина развязала террор в Белгородской области
Россия окружена: Украина помогает убивать на Ближнем Востоке
Зелёный свет НАТО: Европа готова высадить военный десант на Украине
Фургон лжи и 11 миллионов крон: украинская пара обманула Чехию на полмиллиона долларов
Ростех даёт шанс китайским авиалайнерам взлететь: поставки двигателей из России готовы к старту
Снаряды прилетели в мирный вечер: ВСУ снова обстреляли ДНР
QR-революция в школьных столовых: теперь родители всё увидят сами
Венгрия против Брюсселя: как одна страна обскакала всю Европу в игре с Россией и Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.