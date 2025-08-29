Духовка засияет: один домашний рецепт очистки духовки работает всегда

Сортировка вещей и уборка — это не только порядок, но и способ вспомнить забытые когда-то полезные советы. Автор и телеведущая Бегонья Перес, известная своим умением передавать простые, но эффективные идеи, делится приёмами, которые помогают поддерживать дом в чистоте и гармонии.
Перес отмечает: современные моющие средства часто обладают бактерицидным эффектом. Это значит, что они не просто очищают, но и дезинфицируют поверхности, где скапливаются остатки еды и грязь.
Духовка — одно из самых уязвимых мест на кухне. Чтобы она не превращалась в источник проблем, достаточно после каждого использования очищать её стены:
Такой уход помогает избежать накопления жира и налёта.
Если же жир и нагар уже успели "прикипеть", то Перес рекомендует более радикальный метод.
"Опорожните духовку и хорошо смочите всю основу уксусом для очистки; затем посыпьте пищевой содой по всей основе, настаивая на самых инкрустированных пятнах. Идея состоит в том, чтобы создать пасту, которая покрывает всю поверхность и стены”, — рекомендует Бегония Перес.
После этого включите духовку на 90 °C на 10 минут, затем выключите и оставьте минимум на два часа.
Когда смесь "отработает", удалите её влажной тряпкой, а для финальной очистки снова используйте нейтральное средство и губку.
