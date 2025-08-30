Цвета обманывают пространство — маленькая ванная превращается в просторную

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:11
Недвижимость

Покраска ванной комнаты — это способ быстро и недорого обновить интерьер, который многие по привычке не рассматривают, отдавая предпочтение плитке. Однако современные краски способны не только выдерживать влажный микроклимат, но и создавать стильный дизайн.

Ванная комната покрашенная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ванная комната покрашенная

Чтобы результат радовал, важно правильно выбрать состав и грамотно нанести его.

Какая краска подходит для ванной

При высокой влажности подойдут только водостойкие составы. Но масляные, алкидные и хлоркаучуковые краски лучше сразу исключить: они создают плотную пленку, не пропускают воздух и провоцируют появление плесени. К тому же запах таких красок держится неделями, а при обновлении отделки удалить их со стен чрезвычайно сложно.

Оптимальный выбор — водоэмульсионные краски

Наиболее удачные варианты:

  • Акриловые.
  • Латексные.
  • Силиконовые.

Акриловые и латексные легко наносятся, быстро сохнут и удобны в уходе. Разница между ними минимальна и больше связана с маркетингом производителей. Силиконовые составы считаются наиболее надежными: они устойчивы к механическим повреждениям, не боятся грибка, долговечны, но стоят дороже.

Чем покрасить потолок

Для потолка подойдет силикатная краска. Она защищает поверхность от грибка и отличается экологичностью. Правда, на стенах смотрится хуже, так как под ней видны малейшие неровности.

Срок службы крашеных стен

Нужно понимать: краска в ванной не прослужит так долго, как плитка. Но и у плитки со временем темнеют швы, так что через несколько лет обновление потребуется в любом случае. Перекрасить стены проще и дешевле, а заодно можно полностью сменить цвет и стиль интерьера.

Глянцевая или матовая поверхность

Глянец отражает свет, делает помещение визуально просторнее и легче отмывается от капель. Но для глянцевой краски нужны идеально ровные стены, иначе все изъяны будут заметны.

Матовая краска более универсальна и скрывает мелкие дефекты, особенно если выбрать состав с рельефной текстурой. Она гармонично сочетается с плиткой и другими материалами.

Цветовые решения для ванной

В небольшой ванной лучше выбирать светлые оттенки — голубой, бежевый, мятный, сиреневый. Они создают ощущение простора и чистоты. Яркие цвета лучше оставить для аксессуаров или мебели. Белый цвет, вопреки мнению о его скучности, может выглядеть стильно и воздушно, особенно в комбинации с фактурными материалами.

В просторных санузлах можно использовать более насыщенные оттенки. Неплохо работает прием контраста: одна стена яркая, остальные — спокойные. Такое решение делает интерьер оригинальным без перегрузки.

Подготовка стен перед покраской

Перед нанесением краски поверхности нужно обработать грунтовкой с противогрибковыми добавками. Это снизит риск появления плесени. Народные способы вроде хлорки или медного купороса допустимы, но специальные грунтовки эффективнее и безопаснее.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию. Без нее любая краска быстро начнет шелушиться и трескаться.

Дополнительные идеи

  • Используйте грифельную краску на отдельном фрагменте стены — на ней можно делать записи и рисунки.
  • Сочетайте краску и плитку: участки рядом с ванной и раковиной оформите плиткой, а остальные зоны окрасьте. Это позволит сэкономить и сделать интерьер разнообразным.
  • С помощью малярного скотча можно создавать полосы или геометрические узоры, придавая ванной оригинальность.

Краска для ванной комнаты открывает простор для экспериментов. При правильной подготовке стен и грамотном выборе состава покрытие прослужит несколько лет, а обновить интерьер будет просто и недорого.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
