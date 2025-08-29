Кажется логичным — а приводит к ЧП: 5 систем, которые не стоит трогать даже уезжая в долгий отпуск

Каждый раз перед отъездом мы превращаемся в маленьких "домашних охранников": проверяем розетки, краны, счётчики и газовые краны. Но отключать всё подряд вовсе не обязательно. Гораздо разумнее подойти к этому выборочно: какие устройства должны остаться включёнными, а какие лучше обесточить?
Полностью обесточить дом — плохая идея. Если у вас:
то полное отключение создаст больше проблем, чем пользы. Но есть техника, которую точно стоит выдернуть из розетки: телевизор, микроволновая печь, компьютер, зарядные устройства. Все приборы в режиме ожидания тратят до 10% энергии, а ещё они уязвимы при скачках напряжения.
С водой действуют по ситуации. Если уезжаете надолго, лучше закрыть общий вентиль, чтобы избежать протечек. Но если у вас:
лучше оставить подачу воды, а вот отдельные узлы перекрыть: стиральную машину, посудомойку, унитаз. Это снизит риски, но позволит сохранить полив и влажность в доме.
На практике большинство хозяев оставляют включённым только то, что важно для безопасности и сохранности продуктов. Самое разумное — составить свой список и действовать по нему. Кто-то предпочитает перестраховаться и отключить почти всё, а кто-то доверяет системе умного дома и минимально вмешивается.
Главный принцип: отключайте то, без чего дом легко обойдётся, и оставляйте то, что обеспечивает безопасность или сохранность. Тогда и отпуск будет спокойным, и возвращение домой — без неприятных сюрпризов.
