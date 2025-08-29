Кажется логичным — а приводит к ЧП: 5 систем, которые не стоит трогать даже уезжая в долгий отпуск

Каждый раз перед отъездом мы превращаемся в маленьких "домашних охранников": проверяем розетки, краны, счётчики и газовые краны. Но отключать всё подряд вовсе не обязательно. Гораздо разумнее подойти к этому выборочно: какие устройства должны остаться включёнными, а какие лучше обесточить?

Электричество: отключать или оставить

Полностью обесточить дом — плохая идея. Если у вас:

морозильник, полный запасов,

охранная сигнализация,

камеры видеонаблюдения,

электрические рольставни,

то полное отключение создаст больше проблем, чем пользы. Но есть техника, которую точно стоит выдернуть из розетки: телевизор, микроволновая печь, компьютер, зарядные устройства. Все приборы в режиме ожидания тратят до 10% энергии, а ещё они уязвимы при скачках напряжения.

Вода: перекрывать или нет

С водой действуют по ситуации. Если уезжаете надолго, лучше закрыть общий вентиль, чтобы избежать протечек. Но если у вас:

стоит система автоматического полива,

подключены резервуары для растений,

лучше оставить подачу воды, а вот отдельные узлы перекрыть: стиральную машину, посудомойку, унитаз. Это снизит риски, но позволит сохранить полив и влажность в доме.

Газ: внимание на детали

Современные котлы можно оставить в "спящем режиме" — они почти не потребляют энергии.

Старые котлы с запальной горелкой требуют отключения — маленькое пламя постоянно расходует газ.

В случае сомнений лучше заглянуть в инструкцию или вызвать специалиста.

Оборудование, требующее особого внимания

Электрический водонагреватель - выключайте, если отсутствуете больше трёх дней. Но если стоит система защиты ACI — не трогайте.

- выключайте, если отсутствуете больше трёх дней. Но если стоит система защиты ACI — не трогайте. Холодильник и морозильник - оставляйте включёнными, если они полные. Если пустые — отключите и оставьте дверцу приоткрытой.

- оставляйте включёнными, если они полные. Если пустые — отключите и оставьте дверцу приоткрытой. Вентиляция (ВМК) - не выключайте даже летом, иначе появится сырость.

- не выключайте даже летом, иначе появится сырость. Интернет-приставка и камеры - пусть работают, чтобы поддерживать дистанционное наблюдение.

- пусть работают, чтобы поддерживать дистанционное наблюдение. Садовые постройки - отключите всё, особенно если есть солнечные панели: скачки напряжения летом бывают чаще.

Личный опыт и здравый смысл

На практике большинство хозяев оставляют включённым только то, что важно для безопасности и сохранности продуктов. Самое разумное — составить свой список и действовать по нему. Кто-то предпочитает перестраховаться и отключить почти всё, а кто-то доверяет системе умного дома и минимально вмешивается.

Главный принцип: отключайте то, без чего дом легко обойдётся, и оставляйте то, что обеспечивает безопасность или сохранность. Тогда и отпуск будет спокойным, и возвращение домой — без неприятных сюрпризов.

