15 простых идей, которые меняют кухню до неузнаваемости почти даром

Кухня — место, где мы проводим значительную часть времени, и её атмосфера напрямую влияет на настроение. Хорошая новость: преображение пространства возможно даже без ремонта и больших затрат. Достаточно добавить несколько деталей — и привычная кухня заиграет новыми красками.
Сняв дверцы со шкафчиков или заменив их на открытые стеллажи, можно сразу добиться эффекта "воздуха". Красиво выставленная посуда и баночки с крупами превращаются в часть декора.
Специальная меловая краска превратит дверцы шкафов в поверхность для записей. Это удобно для заметок и списков покупок, а также добавляет креативности интерьеру.
Новые ручки и доводчики способны полностью обновить кухонный гарнитур. Металлические матовые элементы придадут современность, а латунные или фарфоровые — винтажное очарование.
Шторки вместо дверок на нижних шкафах — простой способ добавить мягкости и домашнего уюта. Особенно эффектно это смотрится в зонах хранения под раковиной.
Кирпичная кладка или её имитация добавляют кухне индустриальный шарм. Такой приём гармонично вписывается в интерьер в стиле лофт, минимализм или эклектика.
Рельефные планки или декоративные накладки помогут скрыть сколы и царапины. А матовая краска или морилка изменят цвет мебели и подчеркнут фактуру дерева.
Белая основа для стен и мебели визуально освежает помещение. Яркие аксессуары и текстиль создают живые контрасты, делая кухню динамичной и современной.
Контейнеры для круп и специй, органайзеры для моющих средств и губок помогают навести порядок и визуально разгрузить рабочие поверхности. Единообразие ёмкостей создаёт ощущение гармонии.
Необычный подвесной светильник или точечная подсветка рабочих зон кардинально меняют восприятие кухни. Свет помогает выделить функциональные зоны и сделать помещение более тёплым и уютным.
Красивые шторы или стильные жалюзи завершают образ, делая кухню цельной и гармоничной. Это недорогой приём, который сразу заметен.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
