Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дети в слезах, соседи в шоке: собаки, которых лучше не заводить дома
Тихая охота громко напоминает о себе: неожиданный враг маскируется под съедобный трофей
Зола, сода и перец: кулинарный набор или смертельная ловушка для вредителей
Кастеллаццо в трауре: 33-летний лидер и капитан Франческо Чимино проиграл битву с судьбой
Дряхлый старик: прозвучал жёсткий вердикт Баскову от коллеги по сцене
5 секунд до падения: Франсуа Райхельт и его последний полет с Эйфелевой башни
Границы стираются: 25 психологических триллеров, где реальность и иллюзия меняются местами
Внук легендарного преступника проведет бой с внуком легенды бокса в октябре
Экспортный прорыв Москвы: Латинская Америка голосует рублём

15 простых идей, которые меняют кухню до неузнаваемости почти даром

2:40
Недвижимость

Кухня — место, где мы проводим значительную часть времени, и её атмосфера напрямую влияет на настроение. Хорошая новость: преображение пространства возможно даже без ремонта и больших затрат. Достаточно добавить несколько деталей — и привычная кухня заиграет новыми красками.

Бытовая техника
Фото: https://commons.wikimedia.org by أسكيمو, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бытовая техника

Открытые полки и лёгкость пространства

Сняв дверцы со шкафчиков или заменив их на открытые стеллажи, можно сразу добиться эффекта "воздуха". Красиво выставленная посуда и баночки с крупами превращаются в часть декора.

Новая жизнь старых фасадов

Специальная меловая краска превратит дверцы шкафов в поверхность для записей. Это удобно для заметок и списков покупок, а также добавляет креативности интерьеру.

Быстрая замена фурнитуры

Новые ручки и доводчики способны полностью обновить кухонный гарнитур. Металлические матовые элементы придадут современность, а латунные или фарфоровые — винтажное очарование.

Текстиль и уют

Шторки вместо дверок на нижних шкафах — простой способ добавить мягкости и домашнего уюта. Особенно эффектно это смотрится в зонах хранения под раковиной.

Акцентная стена и стиль

Кирпичная кладка или её имитация добавляют кухне индустриальный шарм. Такой приём гармонично вписывается в интерьер в стиле лофт, минимализм или эклектика.

Обновление декора шкафов

Рельефные планки или декоративные накладки помогут скрыть сколы и царапины. А матовая краска или морилка изменят цвет мебели и подчеркнут фактуру дерева.

Цветовые акценты

Белая основа для стен и мебели визуально освежает помещение. Яркие аксессуары и текстиль создают живые контрасты, делая кухню динамичной и современной.

Организация пространства

Контейнеры для круп и специй, органайзеры для моющих средств и губок помогают навести порядок и визуально разгрузить рабочие поверхности. Единообразие ёмкостей создаёт ощущение гармонии.

Свет и атмосфера

Необычный подвесной светильник или точечная подсветка рабочих зон кардинально меняют восприятие кухни. Свет помогает выделить функциональные зоны и сделать помещение более тёплым и уютным.

Финальные штрихи

Красивые шторы или стильные жалюзи завершают образ, делая кухню цельной и гармоничной. Это недорогой приём, который сразу заметен.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Беспилотники ВСУ атакуют Белгородскую область: итоги последнего дня лета
Тайна в дыму: ВСУ избегает боев, но что еще скрывает тактика боевиков
Волна-гигант ему покорилась: сёрфер установил новый мировой рекорд
15 простых идей, которые меняют кухню до неузнаваемости почти даром
Секрет зарождения жизни скрывался на дне океана: открытие поражает
Эти три безалкогольных напитка могут лишить вас прав, даже если вы абсолютно трезвы
Даниил Медведев пошёл на радикальные меры после поражения на US Open
Автомобили-миллионники: какие модели ездят больше всех, а какие пылятся в гараже
Картошка, которую невозможно остановиться есть: всего одна хитрость в процессе варки
Российский теннисист в ярости из-за штрафа за мат про самого себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.