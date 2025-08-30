Потолок давит? Дизайнерские хитрости, которые вытянут комнату вверх

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:28
Недвижимость

Иногда низкие потолки становятся настоящей проблемой: пространство кажется тесным, а комнаты — давящими. Но дизайнеры уверяют, что без капитального ремонта можно добиться поразительного эффекта. Достаточно правильно поиграть с цветом, светом и деталями.

Уютная гостиная в съемной квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютная гостиная в съемной квартире

1. Светлые оттенки и глянец

Белый и пастельные тона — главный союзник в работе с небольшими пространствами. Потолок, окрашенный в светлый цвет, словно уходит выше. А глянцевое покрытие или натяжные поверхности с лёгким отражением добавляют глубины и воздушности. Особенно сильно этот эффект заметен при дневном свете.

2. Вертикали, вытягивающие пространство

Любые линии, направленные вверх, зрительно поднимают потолок. Это могут быть:

• длинные шторы от потолка до пола;
• полосатые обои в вертикальном исполнении;
• узкие и высокие книжные стеллажи.
Такие элементы буквально заставляют взгляд двигаться вверх, создавая иллюзию вытянутых стен.

3. Низкая мебель и лёгкий интерьер

Чем ниже диваны, кресла и столы, тем больше воздуха остаётся сверху. Минимализм в мебели работает на пользу: низкие предметы дают ощущение простора, а помещение кажется выше.

4. Освещение и световые акценты

Правильный свет способен "распахнуть" даже самую компактную комнату. Светильники, направленные вверх, создают игру теней и иллюзию глубины. Торшеры с отражающими плафонами, бра и подсветка стен усиливают этот эффект.

5. Декор, работающий на высоту

Карнизы, установленные прямо под потолком, визуально удлиняют стены, особенно в сочетании с однотонными шторами без тяжёлых складок. Потолочные молдинги, окрашенные в цвет стен, стирают границы между поверхностями и делают потолок "воздушным". Зеркала, размещённые вертикально, и картины, повешенные чуть выше уровня глаз, тоже помогают создать ощущение большей высоты.

Чего стоит избегать

Дизайнеры советуют отказаться от тёмных потолков, громоздких люстр и массивных деталей. Такие элементы "давят" на комнату и визуально опускают верхнюю плоскость.

Уточнения

Практи́ческий потоло́к летательного аппарата (англ. service ceiling) — максимальная высота реального применения самолёта, вертолёта; наибольшая высота, на которой при полёте с постоянной горизонтальной скоростью ещё присутствует избыток тяги (мощности), достаточный для выполнения подъёма с определённой вертикальной скоростью.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
