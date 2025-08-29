Челябинский бор отбил атаку: суд велел снести несокрушимый объект

История строительства рядом с челябинским бором получила новый оборот. Апелляционная инстанция отменила прежнее решение и встала на сторону прокуратуры, признав объект незаконным.

Что постановил суд

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил требования прокуратуры.

Капитальное строение площадью 123,8 квадратных метра, возведённое на 10%, признали самовольной постройкой и обязали снести.

Помимо этого, дополнительное соглашение к договору аренды земли от 2019 года, подписанное в мае 2022-го между ООО "Абсолют" и КУИиЗО Челябинска, признано ничтожным. Земельный участок площадью 4384 кв. м должен вернуться в собственность города.

Как развивалась ситуация

Изначально Арбитражный суд Челябинской области поддержал "Абсолют". В мае 2024 года иск прокуратуры был полностью отклонён, а апелляция согласилась с этим решением. Однако окружной суд вмешался и направил дело на новое рассмотрение.

Теперь позиция изменилась: строение сочли незаконным. В остальной части решение суда первой инстанции оставили без изменений.

Кто стоит за компанией

По данным "Спарк-Интерфакс", ООО "Абсолют" зарегистрировано в Челябинске ещё в 2011 году. Директор и учредитель компании — Сергей Золотарёв.

Почему дело вызвало резонанс

Участок, где начали возводить объект, относится к природно-рекреационной зоне. Изначально там планировали помещение для хранения инвентаря, но общественники и депутаты усмотрели в этом угрозу для зелёной территории. Жалобы дошли до Генпрокуратуры, а ситуацию взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает kursdela.biz.

Уточнения

