Самое главное при планировке: вот как превратить квадратную комнату в стильное пространство

Квадратная форма комнаты — настоящий вызов для дизайнеров интерьеров. Самая распространённая ошибка — поставить крупный предмет строго в центр — например диван или стол. Это создаёт дисбаланс и блокирует естественные пути передвижения.
Правильный подход — выбрать фокусную точку (камин, окно или ТВ-зону) и сместить композицию относительно неё. Тогда интерьер будет выглядеть гармонично и при этом функционально.
Важно заранее продумать маршруты от входа к окнам и дверям. Минимальная ширина прохода — 60-70 см, иначе передвижение будет неудобным. Ошибка с неправильным "трафиком" делает даже просторную комнату тесной.
В квадратных комнатах особенно важно задать центр композиции. Сделать это можно с помощью ковра — он объединяет мебель в единую зону. Оптимальный вариант — когда передние ножки дивана и кресел стоят на ковре.
Если квадратное помещение кажется слишком большим, его легко разбить на зоны мебелью. Диван может отделять гостиную, консольный стол — рабочее место, а кресло с торшером в углу — уютный уголок для чтения.
Чаще всего углы остаются пустыми, превращая комнату в "коробку". Используйте угловые диваны, стеллажи или кресла. Компактная мебель в углах не перегрузит интерьер, но добавит функциональности.
Избегайте расстановки высоких шкафов вдоль всех стен — это сделает комнату ещё более квадратной и "тяжёлой". Лучше комбинировать высокий и низкий уровень мебели или оставить одну стену свободной.
Добавьте круглые и овальные формы: журнальный столик, пуф или ковер с круглыми узорами. Это визуально смягчит геометрию и создаст больше движения в интерьере.
Свет влияет не меньше, чем мебель. Один верхний светильник — ошибка. Лучше использовать комбинацию: потолочный свет, торшеры у дивана и настольные лампы в рабочих зонах.
Перед перестановкой лучше сделать чертёж с размерами или воспользоваться приложением для планировок. Это убережёт от покупки неподходящей мебели и поможет гибко перестраивать интерьер по мере изменения потребностей.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.