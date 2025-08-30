Самое главное при планировке: вот как превратить квадратную комнату в стильное пространство

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:37
Недвижимость

Квадратная форма комнаты — настоящий вызов для дизайнеров интерьеров. Самая распространённая ошибка — поставить крупный предмет строго в центр — например диван или стол. Это создаёт дисбаланс и блокирует естественные пути передвижения.

Маленькая квартира
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленькая квартира

Правильный подход — выбрать фокусную точку (камин, окно или ТВ-зону) и сместить композицию относительно неё. Тогда интерьер будет выглядеть гармонично и при этом функционально.

Важно заранее продумать маршруты от входа к окнам и дверям. Минимальная ширина прохода — 60-70 см, иначе передвижение будет неудобным. Ошибка с неправильным "трафиком" делает даже просторную комнату тесной.

Ковёр как объединяющий элемент

В квадратных комнатах особенно важно задать центр композиции. Сделать это можно с помощью ковра — он объединяет мебель в единую зону. Оптимальный вариант — когда передние ножки дивана и кресел стоят на ковре.

Делим пространство без перегородок

Если квадратное помещение кажется слишком большим, его легко разбить на зоны мебелью. Диван может отделять гостиную, консольный стол — рабочее место, а кресло с торшером в углу — уютный уголок для чтения.

Что делать с углами

Чаще всего углы остаются пустыми, превращая комнату в "коробку". Используйте угловые диваны, стеллажи или кресла. Компактная мебель в углах не перегрузит интерьер, но добавит функциональности.

Баланс высоты мебели

Избегайте расстановки высоких шкафов вдоль всех стен — это сделает комнату ещё более квадратной и "тяжёлой". Лучше комбинировать высокий и низкий уровень мебели или оставить одну стену свободной.

Как смягчить строгие линии квадрата

Добавьте круглые и овальные формы: журнальный столик, пуф или ковер с круглыми узорами. Это визуально смягчит геометрию и создаст больше движения в интерьере.

Освещение — скрытый инструмент дизайна

Свет влияет не меньше, чем мебель. Один верхний светильник — ошибка. Лучше использовать комбинацию: потолочный свет, торшеры у дивана и настольные лампы в рабочих зонах.

Финальный шаг — планировка на бумаге

Перед перестановкой лучше сделать чертёж с размерами или воспользоваться приложением для планировок. Это убережёт от покупки неподходящей мебели и поможет гибко перестраивать интерьер по мере изменения потребностей.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
