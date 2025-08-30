Секрет сияющей ванной: одна ложка этого порошка — и плитка будто только из магазина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:20
Недвижимость

Мытьё плитки — занятие, которое почти никто не любит. Но именно ванная комната становится самым уязвимым местом в доме: здесь постоянно высокая влажность, которая провоцирует появление известкового налёта, жира, плесени и даже мха.

Волшебное средство для мытья плитки в ванной
Фото: NewsInfo.Ru/Open AI by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Волшебное средство для мытья плитки в ванной

Чаще всего загрязнения скапливаются в швах — и именно они превращаются в рассадник грязи и бактерий.

Простое решение в каждом доме

Чтобы плитка снова засияла, не нужно тратиться на дорогие химические средства. Всё, что вам нужно, уже есть на кухне: пищевая сода и белый уксус. Эта комбинация работает безотказно.

  • Сода обезжиривает поверхность и убирает неприятные запахи.
  • Уксус растворяет известковый налёт и въевшуюся грязь.

Вместе они образуют натуральное средство, которое очищает не хуже специализированной химии.

Как правильно чистить плитку

  1. Смешайте пищевую соду с небольшим количеством белого уксуса.
  2. Нанесите смесь на плитку или прямо на загрязнения.
  3. Дайте средству немного подействовать.
  4. Протрите поверхность губкой.
  5. "Отполируйте" плитку влажной тряпкой, затем вытрите насухо.

Результат заметен сразу: плитка начинает блестеть, а ванная снова выглядит свежей.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

