Секрет сияющей ванной: одна ложка этого порошка — и плитка будто только из магазина

Мытьё плитки — занятие, которое почти никто не любит. Но именно ванная комната становится самым уязвимым местом в доме: здесь постоянно высокая влажность, которая провоцирует появление известкового налёта, жира, плесени и даже мха.

Чаще всего загрязнения скапливаются в швах — и именно они превращаются в рассадник грязи и бактерий.

Простое решение в каждом доме

Чтобы плитка снова засияла, не нужно тратиться на дорогие химические средства. Всё, что вам нужно, уже есть на кухне: пищевая сода и белый уксус. Эта комбинация работает безотказно.

Сода обезжиривает поверхность и убирает неприятные запахи.

Уксус растворяет известковый налёт и въевшуюся грязь.

Вместе они образуют натуральное средство, которое очищает не хуже специализированной химии.

Как правильно чистить плитку

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством белого уксуса. Нанесите смесь на плитку или прямо на загрязнения. Дайте средству немного подействовать. Протрите поверхность губкой. "Отполируйте" плитку влажной тряпкой, затем вытрите насухо.

Результат заметен сразу: плитка начинает блестеть, а ванная снова выглядит свежей.

