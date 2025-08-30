Секрет сияющей ванной: одна ложка этого порошка — и плитка будто только из магазина

Мытьё плитки — занятие, которое почти никто не любит. Но именно ванная комната становится самым уязвимым местом в доме: здесь постоянно высокая влажность, которая провоцирует появление известкового налёта, жира, плесени и даже мха.
Чаще всего загрязнения скапливаются в швах — и именно они превращаются в рассадник грязи и бактерий.
Чтобы плитка снова засияла, не нужно тратиться на дорогие химические средства. Всё, что вам нужно, уже есть на кухне: пищевая сода и белый уксус. Эта комбинация работает безотказно.
Вместе они образуют натуральное средство, которое очищает не хуже специализированной химии.
Результат заметен сразу: плитка начинает блестеть, а ванная снова выглядит свежей.
Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.
