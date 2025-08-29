В вашей кровати — миллионы клещей: вот как часто нужно менять постель

Нет ничего приятнее, чем лечь в свежую, только что перестеленную кровать. Но за этим уютом скрывается опасность: большинство людей совершают фатальную ошибку, забывая о гигиене сна.

Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кровать

Даже самое чистое бельё уже через несколько дней превращается в среду для размножения микроорганизмов и аллергенов. Пот, кожное сало и миллионы мёртвых клеток становятся пищей для пылевых клещей. Их продукты жизнедеятельности напрямую влияют на качество сна и иммунитет.

Как часто менять бельё

Золотое правило простое: менять постель нужно раз в неделю. При этом бельё стирается при температуре не ниже 60 °C, а утюг окончательно убивает опасные микробы.

Если в доме есть аллергики или домашние животные спят в кровати, интервал сокращается до 3-4 дней.

Не только наволочки и простыни

Подушки и одеяла также нуждаются в уходе: их стоит стирать не реже четырёх раз в год, а перьевые принадлежности — отдавать в профессиональную чистку. Дополнительно полезно периодически пылесосить матрас.

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели. Понятие «постельное бельё» подразумевает единый комплект тканых изделий — обычно это пододеяльник, простыня, наволочка.

