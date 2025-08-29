Лучший помощник в уборке: вылейте стакан этого напитка в унитаз и чаша станет ярко-белой

Coca-Cola давно считается символом сладкой газировки, но неожиданно для многих у неё обнаружилось "второе дно".
Всё чаще в сети обсуждают необычный лайфхак: оказывается, банка колы способна отмыть унитаз не хуже дорогой бытовой химии.
Достаточно вылить стакан газировки под край чаши, оставить на несколько часов или на ночь, слегка потереть щёткой — и от ржавчины, налёта и грязи не остаётся следа.
Главный секрет — в составе. Фосфорная, лимонная и угольная кислоты делают напиток агрессивным "растворителем", с которым даже профессиональные средства порой не справляются так быстро.
И вот тут возникает главный вопрос: если кола способна разъедать налёт в унитазе, что происходит в организме человека, когда он выпивает её каждый день?
Многие комментаторы пишут, что после такого эксперимента уже не могут смотреть на газировку так же, как раньше.
