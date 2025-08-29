Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бирюзовые воды и дикие острова: где найти самый уютный отдых в Северной Каролине
Простая технология превращает избыточный урожай кабачков в изысканный ужин
Смертельные двойники: учёные обеспокоены зеркальными бактериями
Худеете на гречке с кефиром? Вот что происходит с вашим телом на самом деле
Сад без кротов — это реально: что нужно воткнуть в землю, чтобы они ушли навсегда
Уход за кожей с розацеа: проверенные советы и продукты, которым можно доверять
30-летняя Арзамасова рассказала, как пытались украсть её деньги: они знали мой адрес
Карта будущего уже в руках Дзюбы: что подтолкнёт форварда к судьбоносному выбору после футбола
Природа будет мстить: Волочкова назвала дичью пластические операции 17-летней дочери Даны Борисовой

Лучший помощник в уборке: вылейте стакан этого напитка в унитаз и чаша станет ярко-белой

Недвижимость

Coca-Cola давно считается символом сладкой газировки, но неожиданно для многих у неё обнаружилось "второе дно".

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Всё чаще в сети обсуждают необычный лайфхак: оказывается, банка колы способна отмыть унитаз не хуже дорогой бытовой химии.

Эксперимент, который шокирует

Достаточно вылить стакан газировки под край чаши, оставить на несколько часов или на ночь, слегка потереть щёткой — и от ржавчины, налёта и грязи не остаётся следа.

Главный секрет — в составе. Фосфорная, лимонная и угольная кислоты делают напиток агрессивным "растворителем", с которым даже профессиональные средства порой не справляются так быстро.

А теперь представьте, что мы это пьём

И вот тут возникает главный вопрос: если кола способна разъедать налёт в унитазе, что происходит в организме человека, когда он выпивает её каждый день?

Многие комментаторы пишут, что после такого эксперимента уже не могут смотреть на газировку так же, как раньше.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Прически-обманки: выглядят стильно, а на деле добавляют возраст
Красота и стиль
Прически-обманки: выглядят стильно, а на деле добавляют возраст Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Последние материалы
Трамп обрушил ООН: Америка отказалась платить полмиллиарда долларов
Печень работает как завод по переработке токсинов — но без этих трёх продуктов конвейер встаёт
Загадка сна на полу: почему кошки демонстративно игнорируют мягкие кроватки
Сотрудники раскрыли секрет: как ИИ в переписке руководителей подрывает их репутацию
Секатор превращает сад в пустыню: растения, которые нельзя трогать осенью
Шумная защита: простая сигнализация, которую можно собрать за 10 минут в палатке
Витамин С против последствий отпуска: ТОП-10 масок для мгновенного преображения кожи
Духовка засияет: один домашний рецепт очистки духовки работает всегда
Гордон бьёт тревогу: Товстик пытается продать дом жены Елены у неё за спиной
Лавров в свитере не спасёт: челябинская промышленность переживает не лучшие времена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.