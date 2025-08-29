Лучший помощник в уборке: вылейте стакан этого напитка в унитаз и чаша станет ярко-белой

Coca-Cola давно считается символом сладкой газировки, но неожиданно для многих у неё обнаружилось "второе дно".

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Всё чаще в сети обсуждают необычный лайфхак: оказывается, банка колы способна отмыть унитаз не хуже дорогой бытовой химии.

Эксперимент, который шокирует

Достаточно вылить стакан газировки под край чаши, оставить на несколько часов или на ночь, слегка потереть щёткой — и от ржавчины, налёта и грязи не остаётся следа.

Главный секрет — в составе. Фосфорная, лимонная и угольная кислоты делают напиток агрессивным "растворителем", с которым даже профессиональные средства порой не справляются так быстро.

А теперь представьте, что мы это пьём

И вот тут возникает главный вопрос: если кола способна разъедать налёт в унитазе, что происходит в организме человека, когда он выпивает её каждый день?

Многие комментаторы пишут, что после такого эксперимента уже не могут смотреть на газировку так же, как раньше.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

