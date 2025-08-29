Стены дышат сыростью? Этот способ вернёт дому свежесть

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запах плесени в доме может испортить настроение и даже повлиять на здоровье. Он въедается в вещи, мебель и стены, заставляя чувствовать себя неуютно. Но есть простые шаги, которые помогут избавиться от этой неприятности без лишних усилий.

Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запах

Проветривание — первый шаг к чистому воздуху

Главный союзник в борьбе с затхлым запахом — свежий воздух. Регулярно открывайте окна, чтобы обеспечить циркуляцию. Если есть возможность, используйте вентиляторы или включайте режим проветривания в кондиционере.

Влага — источник проблемы

Запах плесени чаще всего появляется там, где сырость. Ванная, кухня, подвал — эти зоны требуют особого внимания. Используйте осушители воздуха или хотя бы ставьте миску с солью, которая вытягивает лишнюю влагу.

Уксус и сода против запаха

Домашние средства работают не хуже покупных. Уксус отлично нейтрализует неприятные ароматы, а сода впитывает их. Достаточно поставить открытую банку с содой в шкаф или обработать раствором уксуса стены и плитку.

Текстиль — скрытый носитель запаха

Шторы, ковры, обивка мебели впитывают влагу и становятся "хранилищем" запаха. Стирайте тканевые элементы или хотя бы обрабатывайте их пароочистителем. Это не только убирает запах, но и уничтожает споры плесени.

Лимон и эфирные масла — для свежести

Чтобы в доме снова пахло приятно, добавьте немного лимонного сока или несколько капель эфирного масла в воду для уборки. Лаванда, эвкалипт или чайное дерево не только перебивают запах, но и обладают антисептическими свойствами.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

