Забудьте о дорогих спреях: настоящий спаситель экрана прячется у вас дома

Можно ли вернуть экран телевизора к состоянию "как из магазина", не используя химию? Оказывается, да — и для этого нужен всего один простой ингредиент, который есть в каждом доме.
Большинство людей совершают ошибку, используя дезинфицирующие салфетки или бытовые моющие средства. Агрессивные компоненты повреждают защитное покрытие, оставляют разводы и даже сокращают срок службы экрана. Но есть безопасный и эффективный способ.
Специалисты советуют отказаться от всего лишнего и взять только воду. Причём не любую, а дистиллированную. Она не содержит минералов и солей, которые оставляют белые следы после высыхания.
Чтобы сохранить экран в идеальном состоянии, проводите лёгкую сухую чистку микрофиброй хотя бы раз в неделю. А влажную — только по мере необходимости. Так телевизор будет выглядеть как новый долгие годы.
