Забудьте о дорогих спреях: настоящий спаситель экрана прячется у вас дома

1:48
Недвижимость

Можно ли вернуть экран телевизора к состоянию "как из магазина", не используя химию? Оказывается, да — и для этого нужен всего один простой ингредиент, который есть в каждом доме.

телевизор на стене в гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
телевизор на стене в гостиной

Главный секрет чистки

Большинство людей совершают ошибку, используя дезинфицирующие салфетки или бытовые моющие средства. Агрессивные компоненты повреждают защитное покрытие, оставляют разводы и даже сокращают срок службы экрана. Но есть безопасный и эффективный способ.

Специалисты советуют отказаться от всего лишнего и взять только воду. Причём не любую, а дистиллированную. Она не содержит минералов и солей, которые оставляют белые следы после высыхания.

Как правильно чистить экран

  1. Отключите телевизор и дайте ему полностью остыть.
  2. Возьмите мягкую микрофибровую ткань — именно она не оставляет ворсинок и не царапает поверхность.
  3. Слегка смочите ткань дистиллированной водой. Важно: никакого распыления прямо на экран!
  4. Протрите поверхность круговыми движениями, не нажимая слишком сильно.
  5. При необходимости повторите процедуру, но всегда следите, чтобы ткань была лишь влажной, а не мокрой.

Что делать нельзя

  • Не используйте спирт, уксус или бытовую химию — они разрушают защитное покрытие.
  • Не применяйте бумажные полотенца: они оставляют царапины.
  • Никогда не лейте жидкость прямо на экран — это риск повредить технику.

Маленький лайфхак

Чтобы сохранить экран в идеальном состоянии, проводите лёгкую сухую чистку микрофиброй хотя бы раз в неделю. А влажную — только по мере необходимости. Так телевизор будет выглядеть как новый долгие годы.

Уточнения

Экра́н (фр. écran) — предмет, отделяющий («экранирующий») одну среду от воздействия другой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
