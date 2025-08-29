Забудьте о дорогих спреях: настоящий спаситель экрана прячется у вас дома

Можно ли вернуть экран телевизора к состоянию "как из магазина", не используя химию? Оказывается, да — и для этого нужен всего один простой ингредиент, который есть в каждом доме.

телевизор на стене в гостиной

Главный секрет чистки

Большинство людей совершают ошибку, используя дезинфицирующие салфетки или бытовые моющие средства. Агрессивные компоненты повреждают защитное покрытие, оставляют разводы и даже сокращают срок службы экрана. Но есть безопасный и эффективный способ.

Специалисты советуют отказаться от всего лишнего и взять только воду. Причём не любую, а дистиллированную. Она не содержит минералов и солей, которые оставляют белые следы после высыхания.

Как правильно чистить экран

Отключите телевизор и дайте ему полностью остыть. Возьмите мягкую микрофибровую ткань — именно она не оставляет ворсинок и не царапает поверхность. Слегка смочите ткань дистиллированной водой. Важно: никакого распыления прямо на экран! Протрите поверхность круговыми движениями, не нажимая слишком сильно. При необходимости повторите процедуру, но всегда следите, чтобы ткань была лишь влажной, а не мокрой.

Что делать нельзя

Не используйте спирт, уксус или бытовую химию — они разрушают защитное покрытие.

Не применяйте бумажные полотенца: они оставляют царапины.

Никогда не лейте жидкость прямо на экран — это риск повредить технику.

Маленький лайфхак

Чтобы сохранить экран в идеальном состоянии, проводите лёгкую сухую чистку микрофиброй хотя бы раз в неделю. А влажную — только по мере необходимости. Так телевизор будет выглядеть как новый долгие годы.

