Затхлый шкаф превращает свежесть в сырость: как не убить аромат белья

Казалось бы, только что постиранное бельё пахнет свежестью, но стоит ему немного полежать в шкафу — и вещи приобретают затхлый аромат. Почему это происходит и как избавиться от неприятного запаха?

Главная причина — плохая вентиляция

Шкафы и гардеробные чаще всего закрытые и плохо вентилируемые. Если вещи кладут туда ещё влажными, влага задерживается, а сырость становится источником запаха. Особенно быстро аромат распространяется, если рядом с чистыми вещами повесить прокуренную рубашку или одежду, которую уже носили.

Как не допустить появления запаха

Не убирайте во влажном состоянии ни полотенца, ни одежду.

Оставляйте дверцы шкафа открытыми хотя бы на ночь.

Используйте ароматические саше, мыло в ткани, мешочки с травами или специальные дезодораторы.

Аромат своими руками

Самый простой способ — сделать саше самостоятельно. Для этого подойдут лепестки роз, лаванда, хвоя, сушёная гвоздика или цедра цитрусовых. Хлопчатобумажный мешочек лучше подвесить — так аромат будет дольше держаться.

Важность регулярного проветривания

Даже если в доме сухо, два раза в год гардероб нужно полностью освобождать и проветривать. Отличный вариант — вынести одежду на улицу под солнце. В повседневности стоит совмещать проветривание квартиры с открытыми дверцами шкафа.

Бактерии — скрытый источник запаха

Даже если вещь надета всего пару раз, на ней оседает уличная пыль, которая является рассадником бактерий. Они и становятся причиной неприятных запахов. Поэтому ношеную одежду лучше сразу отправлять в стирку, а не складывать обратно.

Что делать с постельным и нижним бельём

Эти ткани особенно быстро впитывают запахи. Храните их в отдельных закрытых отсеках. Хорошая идея — разделять натуральные ткани и синтетику, ведь последняя впитывает запахи сильнее и тяжелее от них избавляется.

Быстрые решения для устранения запаха

Если неприятный аромат уже появился, можно:

обработать вещи отпаривателем;

вывесить их на свежий воздух;

использовать дезодораторы для тканей.

Но лучший способ — профилактика. Если следить за чистотой и вентиляцией, проблем с запахом не возникнет.

