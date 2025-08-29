Затхлый шкаф превращает свежесть в сырость: как не убить аромат белья

Казалось бы, только что постиранное бельё пахнет свежестью, но стоит ему немного полежать в шкафу — и вещи приобретают затхлый аромат. Почему это происходит и как избавиться от неприятного запаха?
Шкафы и гардеробные чаще всего закрытые и плохо вентилируемые. Если вещи кладут туда ещё влажными, влага задерживается, а сырость становится источником запаха. Особенно быстро аромат распространяется, если рядом с чистыми вещами повесить прокуренную рубашку или одежду, которую уже носили.
Самый простой способ — сделать саше самостоятельно. Для этого подойдут лепестки роз, лаванда, хвоя, сушёная гвоздика или цедра цитрусовых. Хлопчатобумажный мешочек лучше подвесить — так аромат будет дольше держаться.
Даже если в доме сухо, два раза в год гардероб нужно полностью освобождать и проветривать. Отличный вариант — вынести одежду на улицу под солнце. В повседневности стоит совмещать проветривание квартиры с открытыми дверцами шкафа.
Даже если вещь надета всего пару раз, на ней оседает уличная пыль, которая является рассадником бактерий. Они и становятся причиной неприятных запахов. Поэтому ношеную одежду лучше сразу отправлять в стирку, а не складывать обратно.
Эти ткани особенно быстро впитывают запахи. Храните их в отдельных закрытых отсеках. Хорошая идея — разделять натуральные ткани и синтетику, ведь последняя впитывает запахи сильнее и тяжелее от них избавляется.
Если неприятный аромат уже появился, можно:
Но лучший способ — профилактика. Если следить за чистотой и вентиляцией, проблем с запахом не возникнет.
