Затхлый шкаф превращает свежесть в сырость: как не убить аромат белья

2:28
Недвижимость

Казалось бы, только что постиранное бельё пахнет свежестью, но стоит ему немного полежать в шкафу — и вещи приобретают затхлый аромат. Почему это происходит и как избавиться от неприятного запаха?

Шкаф с бельём
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by DALL·E 3 by OpenAI\n\nCopyright is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шкаф с бельём

Главная причина — плохая вентиляция

Шкафы и гардеробные чаще всего закрытые и плохо вентилируемые. Если вещи кладут туда ещё влажными, влага задерживается, а сырость становится источником запаха. Особенно быстро аромат распространяется, если рядом с чистыми вещами повесить прокуренную рубашку или одежду, которую уже носили.

Как не допустить появления запаха

  • Не убирайте во влажном состоянии ни полотенца, ни одежду.
  • Оставляйте дверцы шкафа открытыми хотя бы на ночь.
  • Используйте ароматические саше, мыло в ткани, мешочки с травами или специальные дезодораторы.

Аромат своими руками

Самый простой способ — сделать саше самостоятельно. Для этого подойдут лепестки роз, лаванда, хвоя, сушёная гвоздика или цедра цитрусовых. Хлопчатобумажный мешочек лучше подвесить — так аромат будет дольше держаться.

Важность регулярного проветривания

Даже если в доме сухо, два раза в год гардероб нужно полностью освобождать и проветривать. Отличный вариант — вынести одежду на улицу под солнце. В повседневности стоит совмещать проветривание квартиры с открытыми дверцами шкафа.

Бактерии — скрытый источник запаха

Даже если вещь надета всего пару раз, на ней оседает уличная пыль, которая является рассадником бактерий. Они и становятся причиной неприятных запахов. Поэтому ношеную одежду лучше сразу отправлять в стирку, а не складывать обратно.

Что делать с постельным и нижним бельём

Эти ткани особенно быстро впитывают запахи. Храните их в отдельных закрытых отсеках. Хорошая идея — разделять натуральные ткани и синтетику, ведь последняя впитывает запахи сильнее и тяжелее от них избавляется.

Быстрые решения для устранения запаха

Если неприятный аромат уже появился, можно:

  • обработать вещи отпаривателем;
  • вывесить их на свежий воздух;
  • использовать дезодораторы для тканей.

Но лучший способ — профилактика. Если следить за чистотой и вентиляцией, проблем с запахом не возникнет.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
