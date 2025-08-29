Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Классика на духовке устарела: где хранить кухонные полотенца

Недвижимость

Кухонные полотенца — мелкая, но очень нужная вещь на кухне. Где-то они всегда под рукой, где-то вечно теряются. У дизайнеров накопилось десятки идей, как хранить их удобно и стильно. Разберём самые интересные варианты.

Кухонные полотенца хранение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонные полотенца хранение

В раковине

На первый взгляд это выглядит странно, но можно найти сотни проектов с полотенцем, брошенным прямо в мойку. Такой способ удобен: приготовили ужин — и сразу отправили полотенце в стирку.

Используйте если: кухонный гарнитур без ручек, и вы готовы стирать полотенце после каждого готового блюда.

У разделочной зоны

Любите использовать льняное или кружевное полотенце для хлеба? Держите его отдельно от рабочих. Удобное решение — рейлинг под полкой. Так полотенце всегда под рукой, но не мешает.

Под раковиной

Держатель в виде кольца — часто из коллекций для ванной — отлично работает и на кухне. Главное, чтобы он находился там, где вы чаще всего вытираете руки.

Используйте если: у вас есть привычка сушить руки после мытья посуды.

На духовке и у гарнитура

Классика жанра — полотенце на ручке духовки. Но рабочее лучше повесить на отдельный крючок сбоку гарнитура, чтобы не бегать по всей кухне.

Рядом с дверным проёмом

Если наличник достаточно широкий, крючки можно закрепить прямо на нём. Главное — чтобы до полотенца можно было дотянуться рукой от мойки или плиты.

На приставной лестнице

Оригинальное решение для просторных кухонь. Лестница заменяет рейлинг и выглядит декоративно. Рабочее полотенце можно подвесить на крючок, а запасное просто перекинуть через перекладину.

На стеновом рейлинге

Эффектные полотенца можно разместить прямо на стене. Но стоит помнить: для рабочих полотенец с пятнами лучше придумать другое место.

Органайзер в шкафчике

Современные кухни оснащаются специальными выдвижными держателями. Потянули за петельку — и полотенце перед вами.

Под столешницей

Рейлинг под рабочим островом — ещё один удобный вариант. Не нужно "прицеливаться", полотенце можно повесить в любом месте.

Внутри верхнего шкафа

Если шкафчик сделан из массива или МДФ, можно встроить держатель прямо в дно. Для ДСП такой вариант не подходит — материал разбухает.

Во время ремонта

Продумывайте хранение заранее. Например, можно удлинить столешницу, чтобы закрепить рейлинг сбоку гарнитура. Важно: скруглённые углы спасут от синяков.

Бутылочница вместо корзин

Узкий шкафчик можно оснастить держателем для полотенца и разделочных досок. А сквозная модель удобна тем, что полотенце доступно с обеих сторон.

Ящик для бумажных полотенец

Есть два варианта: узкий, где рулон занимает почти всю ширину, и широкий, где по бокам остаётся место для других мелочей.

Уточнения

Древесноволокнистая плита средней плотности (англ. medium-density fibreboard, MDF; иногда применяют транслит: МДФ, мелкодисперсная фракция) — листовой материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
