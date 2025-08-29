Столешница меняет характер кухни — один оттенок превращает её в произведение искусства

Кухня — сердце дома, а её столешница — словно завершающий штрих, который задаёт настроение всему интерьеру. Но как не ошибиться с выбором оттенка, чтобы кухня выглядела гармонично и стильно?

В тон кухонного гарнитура

Самый очевидный вариант — подобрать столешницу под цвет фасадов. Но это не всегда просто: материалы разные, и оттенки на них смотрятся иначе. К тому же однотонная кухня может показаться слишком скучной. Такое решение лучше всего работает с белым или чёрным гарнитуром.

Контраст с мебелью

Интереснее смотрится двухцветная кухня, где столешница повторяет один из оттенков гарнитура. Это добавляет глубину и делает интерьер динамичнее. Чёрная или белая поверхность здесь — универсальный вариант, а вот попасть в тон древесных фасадов удаётся редко.

В паре с фартуком

Столешница и фартук из одного материала — простой и эффектный приём. Они образуют единое пятно в центре кухни, задавая целостный стиль. К тому же так отпадает проблема подбора текстуры и цвета.

Под цвет пола

Можно объединить нижнюю часть кухни и рабочую поверхность. В бюджетном варианте используют ламинат и ламинированное ДСП, а в дорогом — натуральное дерево. Но есть нюанс: дерево на полу и на столешнице обрабатывается по-разному, и оттенки могут не совпасть.

Камень в интерьере

Натуральный или искусственный камень одинаково хорошо смотрится и на полу, и в зоне готовки. Такое решение выглядит благородно, но подходит только просторным кухням. В маленькой комнате каменный массив будет "давить".

Столешница и подоконник

Если рабочая поверхность примыкает к окну, логично продолжить её материал на подоконнике. Особенно это актуально для камня — он требует "поддержки" в интерьере и смотрится цельно именно в тандеме.

Яркий акцент

Хочется цвета? Смело выбирайте столешницу насыщенного оттенка. Чтобы она не выглядела чужеродно, повторите этот цвет в плинтусе гарнитура, цоколе или аксессуарах. Тогда даже смелое решение будет выглядеть гармонично.

В комплекте с мебелью

Столешница может "подружиться" с обеденной группой. Для пластика дизайнеры предлагают массу необычных оттенков, а для дерева — можно заказать стол и стулья в мастерской в нужном тоне.

Свобода выбора

Главное правило — никаких правил. Столешница может быть самостоятельным элементом, который не повторяется больше нигде. В этом случае лучше, чтобы остальной интерьер был выдержан в нейтральных цветах: белом, сером или чёрном.

