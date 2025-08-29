Обои можно использовать в ванной: эти варианты не боятся пара и влаги

Многие считают, что обои в ванной комнате — это рискованное решение. Влажность, пар, перепады температуры будто исключают возможность их применения. Однако современные материалы и технологии позволяют обоям занять достойное место даже там, где традиционно царит плитка или керамогранит.

Экономия времени и бюджета

Даже обои премиум-класса обходятся дешевле простой плитки. Плюс — укладка кафеля требует работы профессионала, а это дополнительные расходы. Наклеить обои можно самостоятельно, что делает ремонт доступнее.

Ещё один плюс — скорость. Если с плиткой процесс может растянуться на несколько недель, то обои клеятся за один-два дня.

Разнообразие дизайна

Даже самые крупные коллекции плитки не сравнятся с ассортиментом обоев. Цвета, узоры, фактуры — выбор почти безграничен. При этом обои позволяют сделать интерьер не только стильным, но и уютным, "по-домашнему".

Возможность частой замены

Плитка рассчитана на десятилетия, а обои — на годы. Но в этом их преимущество: их проще сменить, если наскучил дизайн. Замена обоев требует меньше сил и денег, чем демонтаж плитки.

Уют и "жилой" характер ванной

Обои делают пространство менее стерильным и более теплым. Нижнюю часть стен можно защитить влагостойкими панелями, а выше — использовать обои, которые подчеркнут атмосферу комнаты.

Какие обои подходят для ванной

Важно выбирать специальные коллекции, рассчитанные на повышенную влажность. На упаковке ищите маркировку с тремя-четырьмя волнами и значок щётки. Такие покрытия можно мыть и даже тереть.

Стеклообои под покраску

Отличный вариант для ванной — стеклообои. Они изготавливаются из переплетенного стекловолокна, устойчивы к влаге и парам. После поклейки их можно красить в любой оттенок.

Преимущество в том, что стены легко перекрашивать сколько угодно раз. А обновить интерьер со стеклообоями гораздо проще, чем менять плитку.

Жидкие обои

Ещё один интересный вариант. По структуре они напоминают декоративную штукатурку с текстильными волокнами (хлопок, шелк, вискоза). Покрытие получается рельефным, плотным и более стойким, чем обычные рулонные обои.

У жидких обоев нет швов, поэтому не приходится подгонять рисунок. Смесь разводится водой и наносится шпателем. Повреждённые участки можно легко отремонтировать, нанеся новый слой.

Современные жидкие обои для влажных помещений не требуют покрытия лаком.

Линкруста — "настенный линолеум"

Особое место занимает линкруста — материал на основе древесной муки и льняного масла. Она отличается глубокой фактурой, которую можно окрашивать. Покрытие долговечно, устойчиво к влаге, а масло служит природным антисептиком, предотвращая появление грибка.

Зоны влажности в ванной

Чтобы обои прослужили долго, нужно учитывать расположение "мокрых" и "сухих" участков:

внутренние поверхности ванны и душевой — обои категорически не подходят;

зона над ванной до 225 см от края — допустимы только стеклообои, жидкие покрытия или линкруста;

боковые зоны на 60 см от края ванны или душа — подойдут влагостойкие моющиеся обои;

самая сухая зона — остальная часть помещения. Здесь можно клеить любые влагостойкие обои.

Роль вентиляции

Даже самые прочные обои не выдержат сырости и грибка. Поэтому важна правильная вентиляция.

Для защиты используйте:

клей с противогрибковыми добавками;

вытяжку или вентилятор;

регулярное просушивание помещения обогревателем или осушителем воздуха.

Грамотно подобранные обои и хорошая вентиляция позволяют создать красивый и долговечный интерьер ванной комнаты.

