Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одно гнилое яблоко способно уничтожить весь урожай — вот как не допустить катастрофы
Старость не приговор: 5 способов продлить кошке счастливую жизнь
Тренировки не дают результата? Иногда лучший прогресс даёт пауза, а не упорство
Кулинарные открытия в сердце Альп: где в Доломитах объединяются традиции и комфорт
Деньги на замке: рекордные вклады россиян могут оказаться под угрозой
Чай, который работает лучше обогревателя: секрет в одной пряности из вашей кухни
Искали нюдсы: у Иды Галич снова увели аккаунт в социальных сетях
Нефролог Чеботарёва: крепкий чёрный чай противопоказан при гипертонии
Столешница меняет характер кухни — один оттенок превращает её в произведение искусства

Обои можно использовать в ванной: эти варианты не боятся пара и влаги

4:25
Недвижимость

Многие считают, что обои в ванной комнате — это рискованное решение. Влажность, пар, перепады температуры будто исключают возможность их применения. Однако современные материалы и технологии позволяют обоям занять достойное место даже там, где традиционно царит плитка или керамогранит.

Ванная с обоями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ванная с обоями

Экономия времени и бюджета

Даже обои премиум-класса обходятся дешевле простой плитки. Плюс — укладка кафеля требует работы профессионала, а это дополнительные расходы. Наклеить обои можно самостоятельно, что делает ремонт доступнее.

Ещё один плюс — скорость. Если с плиткой процесс может растянуться на несколько недель, то обои клеятся за один-два дня.

Разнообразие дизайна

Даже самые крупные коллекции плитки не сравнятся с ассортиментом обоев. Цвета, узоры, фактуры — выбор почти безграничен. При этом обои позволяют сделать интерьер не только стильным, но и уютным, "по-домашнему".

Возможность частой замены

Плитка рассчитана на десятилетия, а обои — на годы. Но в этом их преимущество: их проще сменить, если наскучил дизайн. Замена обоев требует меньше сил и денег, чем демонтаж плитки.

Уют и "жилой" характер ванной

Обои делают пространство менее стерильным и более теплым. Нижнюю часть стен можно защитить влагостойкими панелями, а выше — использовать обои, которые подчеркнут атмосферу комнаты.

Какие обои подходят для ванной

Важно выбирать специальные коллекции, рассчитанные на повышенную влажность. На упаковке ищите маркировку с тремя-четырьмя волнами и значок щётки. Такие покрытия можно мыть и даже тереть.

Стеклообои под покраску

Отличный вариант для ванной — стеклообои. Они изготавливаются из переплетенного стекловолокна, устойчивы к влаге и парам. После поклейки их можно красить в любой оттенок.

Преимущество в том, что стены легко перекрашивать сколько угодно раз. А обновить интерьер со стеклообоями гораздо проще, чем менять плитку.

Жидкие обои

Ещё один интересный вариант. По структуре они напоминают декоративную штукатурку с текстильными волокнами (хлопок, шелк, вискоза). Покрытие получается рельефным, плотным и более стойким, чем обычные рулонные обои.

У жидких обоев нет швов, поэтому не приходится подгонять рисунок. Смесь разводится водой и наносится шпателем. Повреждённые участки можно легко отремонтировать, нанеся новый слой.

Современные жидкие обои для влажных помещений не требуют покрытия лаком.

Линкруста — "настенный линолеум"

Особое место занимает линкруста — материал на основе древесной муки и льняного масла. Она отличается глубокой фактурой, которую можно окрашивать. Покрытие долговечно, устойчиво к влаге, а масло служит природным антисептиком, предотвращая появление грибка.

Зоны влажности в ванной

Чтобы обои прослужили долго, нужно учитывать расположение "мокрых" и "сухих" участков:

  • внутренние поверхности ванны и душевой — обои категорически не подходят;
  • зона над ванной до 225 см от края — допустимы только стеклообои, жидкие покрытия или линкруста;
  • боковые зоны на 60 см от края ванны или душа — подойдут влагостойкие моющиеся обои;
  • самая сухая зона — остальная часть помещения. Здесь можно клеить любые влагостойкие обои.

Роль вентиляции

Даже самые прочные обои не выдержат сырости и грибка. Поэтому важна правильная вентиляция.

Для защиты используйте:

  • клей с противогрибковыми добавками;
  • вытяжку или вентилятор;
  • регулярное просушивание помещения обогревателем или осушителем воздуха.

Грамотно подобранные обои и хорошая вентиляция позволяют создать красивый и долговечный интерьер ванной комнаты.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Новости спорта
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Последние материалы
Пересадка, которая закончилась войной внутри тела: урок, с которого начнётся новая трансплантология
Тихая гладь, смертельный фон: почему об этом озере десятилетиями запрещали говорить
Ошибка новичков стоит нервов и денег: как выбрать кошку правильно
Скандальные цифры: сколько на самом деле получат пенсионеры после индексации
Этот омлет свел с ума мужа — без капли молока, но в сто раз вкуснее, чем в кафе
Шокирующая правда о похудении: вот когда ходьба эффективнее, чем марафон
Фото Горбачёва и семечки: капсулу времени принцессы Дианы вскрыли раньше срока
Обои можно использовать в ванной: эти варианты не боятся пара и влаги
Дешевле любой химии: раствор, который работает за час — результат уже после первой обработки
Обычная парковка обернётся штрафстоянкой: водителям напомнили о законе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.