Обои можно использовать в ванной: эти варианты не боятся пара и влаги

Многие считают, что обои в ванной комнате — это рискованное решение. Влажность, пар, перепады температуры будто исключают возможность их применения. Однако современные материалы и технологии позволяют обоям занять достойное место даже там, где традиционно царит плитка или керамогранит.
Даже обои премиум-класса обходятся дешевле простой плитки. Плюс — укладка кафеля требует работы профессионала, а это дополнительные расходы. Наклеить обои можно самостоятельно, что делает ремонт доступнее.
Ещё один плюс — скорость. Если с плиткой процесс может растянуться на несколько недель, то обои клеятся за один-два дня.
Даже самые крупные коллекции плитки не сравнятся с ассортиментом обоев. Цвета, узоры, фактуры — выбор почти безграничен. При этом обои позволяют сделать интерьер не только стильным, но и уютным, "по-домашнему".
Плитка рассчитана на десятилетия, а обои — на годы. Но в этом их преимущество: их проще сменить, если наскучил дизайн. Замена обоев требует меньше сил и денег, чем демонтаж плитки.
Обои делают пространство менее стерильным и более теплым. Нижнюю часть стен можно защитить влагостойкими панелями, а выше — использовать обои, которые подчеркнут атмосферу комнаты.
Важно выбирать специальные коллекции, рассчитанные на повышенную влажность. На упаковке ищите маркировку с тремя-четырьмя волнами и значок щётки. Такие покрытия можно мыть и даже тереть.
Отличный вариант для ванной — стеклообои. Они изготавливаются из переплетенного стекловолокна, устойчивы к влаге и парам. После поклейки их можно красить в любой оттенок.
Преимущество в том, что стены легко перекрашивать сколько угодно раз. А обновить интерьер со стеклообоями гораздо проще, чем менять плитку.
Ещё один интересный вариант. По структуре они напоминают декоративную штукатурку с текстильными волокнами (хлопок, шелк, вискоза). Покрытие получается рельефным, плотным и более стойким, чем обычные рулонные обои.
У жидких обоев нет швов, поэтому не приходится подгонять рисунок. Смесь разводится водой и наносится шпателем. Повреждённые участки можно легко отремонтировать, нанеся новый слой.
Современные жидкие обои для влажных помещений не требуют покрытия лаком.
Особое место занимает линкруста — материал на основе древесной муки и льняного масла. Она отличается глубокой фактурой, которую можно окрашивать. Покрытие долговечно, устойчиво к влаге, а масло служит природным антисептиком, предотвращая появление грибка.
Чтобы обои прослужили долго, нужно учитывать расположение "мокрых" и "сухих" участков:
Даже самые прочные обои не выдержат сырости и грибка. Поэтому важна правильная вентиляция.
Для защиты используйте:
Грамотно подобранные обои и хорошая вентиляция позволяют создать красивый и долговечный интерьер ванной комнаты.
