Вещь, которую считали излишеством, меняет быт: как хозяйственная раковина экономит силы каждый день

Отдельная раковина для обуви и хозяйственных нужд кажется излишеством, пока не попробуешь ею пользоваться. Многие владельцы домов и квартир признаются: сначала сомневались, но уже через несколько дней оценили удобство такой "грязной мойки". Она экономит время, поддерживает чистоту и избавляет от множества мелких проблем.

Зачем нужна хозяйственная мойка

Главная цель технической раковины — разграничить бытовые процессы и личную гигиену. Никому не захочется мыть сапоги в той же раковине, где чистят зубы, или ополаскивать собаку в душе, предназначенном для людей.

Кроме того, дополнительная мойка помогает организовать пространство: все тряпки, щетки и средства для уборки будут собраны в одном месте. Особенно удобно расположить такую зону рядом с прихожей, чтобы не носить грязную обувь по всей квартире.

Где можно установить раковину в квартире

В многоквартирных домах выбор места ограничен нормами и коммуникациями. Главное правило — ставить мойку только в "мокрых зонах" по плану БТИ. Подойдут санузлы, коридоры, прихожие, кладовки или гардеробные. Кухню использовать для этих целей нельзя.

В хозблоке

Лучшее решение — оборудовать хозяйственную комнату. Здесь можно разместить стиральную машину, сушку для обуви, гладильную доску и стеллажи для бытовой химии. В одной части поместить одежду и обувь, в другой — всю технику и инвентарь.

В прихожей

Если прихожая достаточно просторна, удобно встроить раковину прямо в шкаф-купе или нишу рядом с санузлом. Подключение к канализации и воде в таком случае упрощается. Чтобы мойка не бросалась в глаза, ее можно спрятать за дверцей или шторкой.

В санузле

Хороший вариант — установка технической раковины в нише рядом со стиральной машиной. За раздвижными дверцами получится компактный и аккуратный хозяйственный уголок.

Варианты для частного дома

В доме возможностей больше. Здесь можно предусмотреть несколько моек: у входа, в хозяйственном помещении и рядом с выходом в сад или гараж. Полезным дополнением станет сушильный шкаф с вентиляцией и бактерицидной лампой, который защитит обувь от влаги и запахов.

Какую раковину выбрать

Фаянсовые модели для этих целей не подходят. Оптимальный выбор — нержавеющая сталь: прочная, устойчивая к химии и высоким температурам. Удобны двухсекционные модели или с дополнительными "плечиками", на которые можно ставить вымытую обувь.

Современные варианты делают и из искусственного камня — они долговечны и выглядят эстетично. Удобнее всего использовать смеситель с выдвижной лейкой или отдельный ручной душ.

Альтернативные решения

Раковина для стирки

Глубокая и вместительная, идеально подходит для замачивания и мытья сапог. Она прочнее обычных и меньше подвержена засорам.

Техническая душевая

Это небольшая "моечная зона" с поддоном и душевой лейкой. Отличный вариант для прихожей: грязную обувь можно ополоснуть сразу, не разнося песок по дому.

Советы по уходу за обувью

Никогда не мойте обувь над обычной раковиной или ванной — песок быстро засорит трубы.

Используйте старую зубную щетку для очистки протекторов.

Перед мытьем дайте обуви высохнуть — грязь легче очищается в сухом виде.

Пользуйтесь специализированной косметикой: шампунями, пенами, пятновыводителями.

Ставьте обувь после прогулки в специальный поддон или лоток.

Разместите коврики перед дверью и сразу за ней, чтобы задерживать уличную грязь.

Не забывайте про галоши — современные модели выглядят стильно и защищают обувь в плохую погоду.

Техническая раковина — это не прихоть, а удобный и практичный элемент в доме. Она помогает поддерживать чистоту, экономит силы и делает повседневные хлопоты значительно проще.

Бюро технической инвентаризации (БТИ) — организации, осуществляющие государственный технический учёт и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в России, Беларуси, Казахстане и в Украине.

