Правила эргономики — и маленький санузел перестаёт быть проблемой: как создать удобное пространство

Ванная комната — пространство, где каждый сантиметр имеет значение. Именно поэтому так важно заранее продумать расположение сантехники и аксессуаров. Грамотная организация сделает помещение не только удобным, но и безопасным, даже если оно совсем небольшое.
Если короткая стена комнаты от 160 см, ванну стоит установить вдоль нее. Такое размещение делает интерьер более гармоничным и визуально расширяет пространство.
Для людей, которым сложно самостоятельно заходить в ванну и выходить из нее, предусмотрены специальные решения:
Подойдут и альтернативные варианты: ванна с дверцей, просторная душевая кабина (не менее 90 см) или компактные купели-бочки.
В маленьких санузлах главная проблема — нехватка места перед унитазом. Существует несколько решений:
Главное — чтобы все было в зоне досягаемости.
• Держатель туалетной бумаги размещают на высоте 60-70 см и в 20-30 см от сиденья.
• Гигиенический душ можно закрепить как сбоку на стене, так и под сиденьем.
• Между унитазом и биде важно выдерживать дистанцию 35-45 см для удобства пользования.
Стандарт — от 80 до 110 см. Наиболее распространенное решение — 90 см, но окончательный выбор зависит от роста семьи.
Если под раковиной планируется стиральная машина, нужно учитывать высоту слива — 70-90 см.
Чтобы маленькая ванная оставалась функциональной и не перегруженной:
Правильная эргономика позволяет превратить даже крошечный санузел в удобное и эстетичное пространство, где все под рукой и ничего не мешает.
