Запахи исчезают за ночь — и это не магия, а рулон и уксус

1:58
Недвижимость

Можно ли содержать туалет в идеальной чистоте без агрессивной химии и лишних затрат? Ответ — да. Для этого достаточно уксуса и обычного рулона туалетной бумаги.

Совмещённый санузел
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Совмещённый санузел

В чём секрет метода

Уксус — природный антисептик. Содержащаяся в нём уксусная кислота эффективно убивает бактерии, включая кишечную палочку и сальмонеллу. К тому же он отлично справляется с налётом, известковыми отложениями и неприятным запахом.

А вот туалетная бумага выполняет необычную роль — превращается в "медленный дозатор". Если пропитать рулон уксусом и опустить в чашу унитаза, средство будет постепенно выделяться, обеспечивая длительное воздействие на пятна и налёт.

Чем этот способ лучше химии

  • Экологично — уксус полностью биоразлагаем и безопасен для септиков.
  • Безопасно — не вредит коже и не выделяет токсичных испарений.
  • Выгодно — все ингредиенты стоят копейки и есть в каждом доме.
  • Удобно — метод не требует усилий: положил рулон, и он работает сам.

Как правильно использовать

  • Берите только белый дистиллированный уксус.
  • Полностью пропитайте им рулон туалетной бумаги.
  • Поместите рулон в чашу унитаза.
  • Дайте уксусу подействовать несколько часов или оставьте на ночь.
  • При необходимости слегка почистите щёткой.

Важно: не смешивайте уксус с хлоркой — вместе они выделяют опасный газ.

Дополнительные плюсы

Регулярное применение метода не только убивает бактерии и устраняет запахи, но и продлевает срок службы сантехники, сохраняя кафель и металлические детали в хорошем состоянии.

Этот способ — простой шаг к более здоровой и экологичной жизни. Он избавляет от лишней химии, экономит деньги и гарантирует чистоту, которая не требует постоянного скрабирования.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
