Чистые окна без лишних трат: сияние стёкол обеспечит привычное средство

1:16
Недвижимость

Необязательно тратить много денег на специальные средства для мытья окон. Существует простой и экономичный способ вернуть стёклам чистоту и блеск.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Окна часто покрываются слоем уличной пыли, ухудшая видимость и ощущение чистоты в доме.

Экономичное средство для мытья окон

Хотя в магазинах представлен широкий выбор чистящих средств, многие из них стоят дорого. Однако, как сообщает express.co.uk, можно значительно сэкономить, используя для мытья окон обычное средство для посуды.

Эксперты рекомендуют использовать средства для посуды, так как они эффективно справляются с этой задачей.

Приготовление домашнего средства для мытья окон

Чтобы сделать эффективное средство для мытья окон своими руками, смешайте одну столовую ложку средства для посуды с тёплой водой.

Важно не добавлять слишком много моющего средства, чтобы избежать образования пены и разводов на стеклах.

Оптимальные погодные условия для мытья окон

По словам экспертов, лучшее время для мытья окон — пасмурный день. В солнечную погоду моющее средство быстро высыхает на стекле, что может привести к появлению пятен.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
