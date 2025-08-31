Чистые окна без лишних трат: сияние стёкол обеспечит привычное средство

Необязательно тратить много денег на специальные средства для мытья окон. Существует простой и экономичный способ вернуть стёклам чистоту и блеск.
Окна часто покрываются слоем уличной пыли, ухудшая видимость и ощущение чистоты в доме.
Хотя в магазинах представлен широкий выбор чистящих средств, многие из них стоят дорого. Однако, как сообщает express.co.uk, можно значительно сэкономить, используя для мытья окон обычное средство для посуды.
Эксперты рекомендуют использовать средства для посуды, так как они эффективно справляются с этой задачей.
Чтобы сделать эффективное средство для мытья окон своими руками, смешайте одну столовую ложку средства для посуды с тёплой водой.
Важно не добавлять слишком много моющего средства, чтобы избежать образования пены и разводов на стеклах.
По словам экспертов, лучшее время для мытья окон — пасмурный день. В солнечную погоду моющее средство быстро высыхает на стекле, что может привести к появлению пятен.
