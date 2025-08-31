Неприятный запах и плесень на дверце стиральной машины? Вот как её победить без усилий

Стиральная машина — это не только удобство, но и устройство, требующее регулярного ухода. Многие забывают, что машина тоже нуждается в чистке, особенно в местах, где скапливаются влага и пыль, что может привести к появлению плесени.

Чем опасна плесень

Плесень на дверце стиральной машины выглядит как липкий налёт и может вызывать неприятный запах у свежевыстиранных вещей.

Совет эксперта

Эксперт Heritage Park Кендра Козенца рекомендует оставлять дверцу машины открытой после стирки на короткое время. Это поможет избежать накопления влаги и размножения плесени, сообщает Express.

Для поддержания чистоты стиральной машины важно следить за тем, чтобы после стирки не оставалось лишней влаги. Закрывая дверцу сразу после стирки, вы создаёте идеальные условия для плесени и бактерий. Лучше оставлять дверцу и поддон открытыми для просушки.

Остатки моющих средств

Остатки моющих средств и кондиционера для белья также могут способствовать появлению плесени. Слишком большое количество стирального порошка, перегрузка машины или использование слишком большого количества ополаскивателя могут усугубить проблему.

Как избавиться от плесени

Если плесень уже появилась, не стоит паниковать. Для её удаления понадобятся белый уксус и пищевая сода.

Смочите тряпку уксусом и тщательно протрите резиновые уплотнители дверцы. Уксус обладает антибактериальными свойствами и уничтожает споры плесени. Насыпьте в барабан немного пищевой соды и запустите стирку без вещей при высокой температуре. Сода эффективно растворяет жир и мыльный налёт. После завершения цикла ваша стиральная машина будет чистой. Если проблема не исчезла, повторите цикл, добавив уксус в лоток для моющих средств и запустив стирку в горячей воде. Важно помнить, что не стоит использовать уксус и пищевую соду одновременно, так как их химическая реакция нейтрализует их действие. Выбирайте либо уксус, либо соду для стирки.

Уточнения

