Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хоть один ребёнок будет нормальным: Даня Милохин хочет стать многодетным отцом
Клиентский сервис в аэропорту Шарлотт дождался долгожданного флагманского лаунджа
Как распознать замаскированный сахар: список названий, которые стоит запомнить
Пока вы спите, кот ведёт двойную игру: его ночные мотивы вас удивят
Ностальгия Галкина* обернулась критикой: видео с Ивлеевой в электричке
Мех, панк и кислотный трикотаж: шок-осень выталкивает тренч и белую рубашку из моды
American Airlines готовит сюрприз для пассажиров Атлантики
Морской McDonald's добрался до Британии: от сома до креветок
Почва после лука — как уставшая батарейка: чем подзарядить почву, чтобы не потерять следующий урожай

Неприятный запах и плесень на дверце стиральной машины? Вот как её победить без усилий

2:11
Недвижимость

Стиральная машина — это не только удобство, но и устройство, требующее регулярного ухода. Многие забывают, что машина тоже нуждается в чистке, особенно в местах, где скапливаются влага и пыль, что может привести к появлению плесени.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Чем опасна плесень

Плесень на дверце стиральной машины выглядит как липкий налёт и может вызывать неприятный запах у свежевыстиранных вещей.

Совет эксперта

Эксперт Heritage Park Кендра Козенца рекомендует оставлять дверцу машины открытой после стирки на короткое время. Это поможет избежать накопления влаги и размножения плесени, сообщает Express.

Для поддержания чистоты стиральной машины важно следить за тем, чтобы после стирки не оставалось лишней влаги. Закрывая дверцу сразу после стирки, вы создаёте идеальные условия для плесени и бактерий. Лучше оставлять дверцу и поддон открытыми для просушки.

Остатки моющих средств

Остатки моющих средств и кондиционера для белья также могут способствовать появлению плесени. Слишком большое количество стирального порошка, перегрузка машины или использование слишком большого количества ополаскивателя могут усугубить проблему.

Как избавиться от плесени

Если плесень уже появилась, не стоит паниковать. Для её удаления понадобятся белый уксус и пищевая сода.

  1. Смочите тряпку уксусом и тщательно протрите резиновые уплотнители дверцы. Уксус обладает антибактериальными свойствами и уничтожает споры плесени.
  2. Насыпьте в барабан немного пищевой соды и запустите стирку без вещей при высокой температуре. Сода эффективно растворяет жир и мыльный налёт.
  3. После завершения цикла ваша стиральная машина будет чистой. Если проблема не исчезла, повторите цикл, добавив уксус в лоток для моющих средств и запустив стирку в горячей воде.
  4. Важно помнить, что не стоит использовать уксус и пищевую соду одновременно, так как их химическая реакция нейтрализует их действие. Выбирайте либо уксус, либо соду для стирки.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Пока вы спите, кот ведёт двойную игру: его ночные мотивы вас удивят
Ностальгия Галкина* обернулась критикой: видео с Ивлеевой в электричке
Мех, панк и кислотный трикотаж: шок-осень выталкивает тренч и белую рубашку из моды
American Airlines готовит сюрприз для пассажиров Атлантики
Морской McDonald's добрался до Британии: от сома до креветок
Почва после лука — как уставшая батарейка: чем подзарядить почву, чтобы не потерять следующий урожай
Неожиданные дефекты: Ford отзывает спорткары и внедорожники
Этот банановый десерт обойдется в копейки, но на вкус — как из дорогой кондитерской
Секрет Шварцнегера скрывали годами: ваш пресс станет стальным всего за 30 дней
Неприятный запах и плесень на дверце стиральной машины? Вот как её победить без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.