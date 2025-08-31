Неприятный запах и плесень на дверце стиральной машины? Вот как её победить без усилий

Стиральная машина — это не только удобство, но и устройство, требующее регулярного ухода. Многие забывают, что машина тоже нуждается в чистке, особенно в местах, где скапливаются влага и пыль, что может привести к появлению плесени.
Плесень на дверце стиральной машины выглядит как липкий налёт и может вызывать неприятный запах у свежевыстиранных вещей.
Эксперт Heritage Park Кендра Козенца рекомендует оставлять дверцу машины открытой после стирки на короткое время. Это поможет избежать накопления влаги и размножения плесени, сообщает Express.
Для поддержания чистоты стиральной машины важно следить за тем, чтобы после стирки не оставалось лишней влаги. Закрывая дверцу сразу после стирки, вы создаёте идеальные условия для плесени и бактерий. Лучше оставлять дверцу и поддон открытыми для просушки.
Остатки моющих средств и кондиционера для белья также могут способствовать появлению плесени. Слишком большое количество стирального порошка, перегрузка машины или использование слишком большого количества ополаскивателя могут усугубить проблему.
Если плесень уже появилась, не стоит паниковать. Для её удаления понадобятся белый уксус и пищевая сода.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
