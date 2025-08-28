Неприятный запах исчезает, если вспомнить про этот простой лайфхак

Неприятный запах из посудомоечной машины способен испортить всё впечатление от чистой посуды. Даже если тарелки сверкают, стойкий аромат сырости или затхлости быстро возвращает ощущение беспорядка. Но есть простой способ вернуть технике свежесть — и для этого не нужны дорогие средства.
Со временем внутри посудомойки накапливаются жир, остатки еды и мыльный налет. Они оседают на стенках, в фильтре и сливе. Именно это становится причиной неприятного запаха. Обычная мойка не всегда справляется, а потому требуется небольшая "генеральная уборка".
Достаточно использовать стакан белого уксуса. Его нужно поставить на верхнюю полку пустой посудомоечной машины и запустить полный цикл при высокой температуре. Уксус растворяет жир, удаляет налет и дезинфицирует поверхность. После такой очистки запах уходит, а техника выглядит как новая.
Чтобы эффект сохранился дольше, можно:
А для дополнительного аромата на дно машины можно насыпать немного соды и включить короткую программу без посуды.
Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.
