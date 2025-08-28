После пляжного дня весь дом в песке: 5 проверенных способов, чтобы он не остался жить с вами навсегда

Недвижимость

Лето, солнце, пляж… и вот уже каждый угол вашего дома усеян песком, который будто специально решил поселиться на коврах, мебели и даже в сумках. Казалось бы, мелочь, но на самом деле этот "природный блеск" способен превратить ваш уют в настоящее поле боя.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уборка балкона

Эксперты по уборке раскрывают свои тайные приёмы, которые позволят изгнать песок навсегда. И да, обычная метла здесь не спасёт — нужны настоящие лайфхаки.

Сначала подметите

Не пытайтесь сразу использовать пылесос. Сначала сметите большую часть песка совком, собрав его в кучу.

Только после этого используйте пылесос со щелевой насадкой — иначе мелкие частицы перегреют ваш прибор и он может сгореть, пишет bhg.com.

Встряхните ковры

Ковры — главный враг в войне с песком. Если ковёр маленький, вынесите его на улицу и энергично встряхните.

Большие ковры требуют усилий: похлопайте, выбейте или даже используйте дрель с насадкой для взбивания волокон. Каждый песчинка должна быть выбита!

Правильная насадка для пылесоса

Щетинистые насадки ловят песок и превращаются в ловушку для частиц, которые затем застрянут в вашей технике. Используйте шланг или щелевой инструмент.

Роботы-пылесосы? Забудьте — они не справятся с этим врагом.

Одноразовые материалы спасут ваши полы

После пылесоса используйте только одноразовые швабры. Песчинки легко застревают в микрофибре и верёвках, превращая уборку в бесконечную каторгу.

Одноразовая салфетка — и песок летит прямиком в мусорное ведро.

Липкий валик — ваш тайный приём

Мягкая мебель, диваны, подушки — настоящий рай для песка.

Липкий валик собирает его буквально за секунды, даже в узких щелях и между швами, куда пылесос не доберётся.

