Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Батарея садится быстрее, а система тормозит: к чему приводит неверный режим сна
Настя Ивлеева раскрыла секрет своих изменившихся черт лица: правда ли она удалила комки Биша
В России массово отключают дорожные камеры из-за новых федеральных требований
Связь времён: археологи нашли подтверждение существования хананеев из Библии
Секрет эластичного бисквита раскрыт: готовим шоколадный рулет, который не ломается и не крошится
Ставки взлетели, кошельки потяжелели: как Центробанк повлиял на сбережения россиян
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
Солнце ушло, а след остался: кому срочно нужно проверить родинки до того, как станет слишком поздно
Смог, УФ и пыль: как защитить кожу от агрессивной среды

Грязь, плесень, хаос: главные ошибки, которые превращают ванную в рассадник бактерий

1:58
Недвижимость

Вы каждый день заходите в ванную, думая, что всё под контролем, а на самом деле ваша привычка хранить вещи "как удобно" превращает комнату в рассадник микробов и плесени.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Эксперты предупреждают: даже небольшие ошибки в организации способны превратить ванную в опасную зону для здоровья.

Почему ванная становится хаосом

Главная причина — пренебрежение вертикальным пространством и углами. Большинство кладёт всё на полки, столешницы и раковину, создавая визуальный беспорядок.

Но есть и более опасные последствия: просроченные средства, влажная среда и переполненные ящики создают идеальные условия для размножения бактерий.

Ваши привычки разрушают порядок

Даже самые невинные действия — оставленные полотенца, неубранные мочалки или косметика на раковине — усугубляют ситуацию.

Эксперты утверждают: беспорядок в ванной напрямую связан с вашей ленью и привычками.

Секреты правильной организации

  1. Избавьтесь от всего просроченного. Банки, бутылки и тюбики с истекшим сроком годности — сразу в мусор.
  2. Используйте внутреннюю сторону дверей. Магнитные держатели и органайзеры освободят место на полках.
  3. Угловые полки и стеллажи. Эти зоны обычно пустуют, но могут стать спасением для мелких предметов.
  4. Многоуровневые вешалки для полотенец. Они экономят место и держат вещи под рукой.
  5. Выдвижные системы под раковиной. Максимально используют глубину тумбы, скрывая все нужные вещи.
  6. Сетчатые корзины и лотки. Обеспечивают циркуляцию воздуха и предотвращают скапливание влаги.
  7. Навесные органайзеры и зеркала-шкафы с подсветкой. Позволяют легко адаптировать пространство под любую высоту бутылок и аксессуаров.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Еда и рецепты
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой Аудио 
Европа проснулась: Словения нанесла удар в самое сердце Израиля
Мир. Новости мира
Европа проснулась: Словения нанесла удар в самое сердце Израиля Аудио 
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Военные новости
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
Грязь, плесень, хаос: главные ошибки, которые превращают ванную в рассадник бактерий
Солнце ушло, а след остался: кому срочно нужно проверить родинки до того, как станет слишком поздно
Смог, УФ и пыль: как защитить кожу от агрессивной среды
Первое похолодание — не повод для тоски: как превратить стресс в удовольствие
Тайный враг похудения: что на самом деле замедляет метаболизм и рушит все усилия
Рынок лихорадит перед 1 сентября: россияне тратят на цветы больше, чем раньше
250 килограммов живой ярости и пасть, которая ломала кости — что скрывала земля все эти миллионы лет
Неожиданный перформанс: как дочь Агутина и Варум зажгла публику Лос-Анджелеса
Производители пятновыводителей скрывают это: реальный способ убрать пятна крови с любой ткани
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.