Вы каждый день заходите в ванную, думая, что всё под контролем, а на самом деле ваша привычка хранить вещи "как удобно" превращает комнату в рассадник микробов и плесени.
Эксперты предупреждают: даже небольшие ошибки в организации способны превратить ванную в опасную зону для здоровья.
Главная причина — пренебрежение вертикальным пространством и углами. Большинство кладёт всё на полки, столешницы и раковину, создавая визуальный беспорядок.
Но есть и более опасные последствия: просроченные средства, влажная среда и переполненные ящики создают идеальные условия для размножения бактерий.
Даже самые невинные действия — оставленные полотенца, неубранные мочалки или косметика на раковине — усугубляют ситуацию.
Эксперты утверждают: беспорядок в ванной напрямую связан с вашей ленью и привычками.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.